ŽIVOTA STARČEVIĆ: SRAMOTNO PONAŠANJE POSLANIKA RADOMIRA LAZOVIĆA IZ ZELENO LEVOG KLUBA U BRISELU, SVE VREME PLJUVAO PO SRBIJI (FOTO)

Delegacija Narodne Skupštine Republike Srbije od 20 poslanika, u kojoj su predstavnici 13 poslaničkih grupa, danas i sutra su u studijskoj poseti Parlamentu Evropske unije.

Članovi delegacije, imaju priliku da razgovaraju sa potpredsednikom Evropskog parlamenta Mihaelom Šimčikom, Matježom Nemecom i Vladimirom Bilčikom, kao izvestiocima za Zapadni Balkan i Alesandrom Moreti ispred Evropskog parlamenta, i Dejvidom Mekalisterom, predsednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

"Na sastanku sa Nemecom i Moreti rekao sam da Jedinstvena Srbija zajedno sa koalicionim pertnerom SPS, 2008. godine formirala proevropsku Vladu i time trasirala evropski put Srbije. Tražio sam od sagovornika da Evropski parlament ne postavlja nemoguće uslove Srbiji u ovoj teškoj političkoj situaciji, poput usaglašavanja spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije i priznavanje Kosova kao uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Rekao sam da su sa polja standarda prešli na polje politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji što svakako nije dobro, a nije ni fer prema Srbiji. Govorilo se i o vladavini prava, o procesu reformi našeg pravosudnog sistema i nastavku evrointegracija - rekao je zamenik šefa poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Života Starčević i dodao:

- Predstavnici parlamentarne većine su to sve vreme u svojim izlaganjima govorili o stavovima i poziciji države Srbije, pa i deo opozicije ali je Radomir Lazović iz zeleno levog kluba pokazao koliko "voli" Srbiju pa je sve najgore govorio o Srbiji. Lazović to inače čini i u Skupštini Srbije, ali je ovde u Briselu prevazišao sebe. Prvo je sinoć bojkotovao sastanak sa našom ambasadorkom pri EU Anom Hrustanović, verovatno spremajući saopštenje koje je jutros rano, pre svih sastanaka, i mimo bilo kakvog protokola objavljeno u listu Danas i u kome je najavio svoj performans. Na sastancima sa Nemecom i Moreti Lazović je govorio je da je Srbija autokratska zemlja, da u njoj vlada hibridni režim, da u Srbiji ne vlada vladavina prava, da je Srbija korumpirana država, da je parlament uzurpiran od strane vladajuće većine, i još bezbroj laži i bljuvotina o svojoj zemlji. Pri tom kada sam rekao predstavnicima EP da su upravo mogli čuti kampanju dela opozicije, da i posle 6 meseci nisu naučili naše Skupštinske procedure, da su u Narodnu Skupštinu Republike Srbije ušli samo zahvaljujući tome što je cenzus snižen na 3% i da je problem opozicije to što nema politiku i da zato nema podršku u narodu, on je skakao, tražio reč i pokušao da prekine izlaganje, što mu naravno nije uspelo. Slušajući Lazovića i pojedine pomislio sam da su Rezolucije EP još i dobre za Srbiju kada nas ovakvi poslanici zastupaju u međunarodnim institucijama. Bruka! - izjavio je Starčević.

Inače na iznenađenje mnogih primetan je i blagi zaokret u politici "Dveri ", jer su predstavnice tog poslaničkog kluba ukazivale na saradnju sa strankama u EP i neprestano ponavljale da nisu protiv EU, već da su stranka evroskeptika. Delegacija nastavlja sa radom danas i sutra, kada se završava ova Studijska poseta.