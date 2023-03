Dačić: Želimo u Evropsku uniju, ali ljubav mora da bude obostrana

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas u Budimpešti, posle Balkanskog foruma na kojem su učestvovali i ministri spoljnih poslova Mađarske, Albanije i Severne Makedonije, da nema regiona u Evropi koji više želi da uđe u Evropsku uniju, ali i da isto tako očekuje "uzvraćenu ljubav" od Evropske unije.

Dačić je zahvalio Mađarskoj na podršci, dodajući da je ta zemlja najveći zagovornik proširenja Evropske unije, koja često govori o Srbiji kao zemlji koja je zaslužila članstvo u EU, navodeći da je to tako zahvaljujući odnosima između rukovodstva dve zemlje, Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, ali i veliki lični doprinos šefa mađarske diplomatije, Petera Sijarta.

Ministar Dačić je preneo novinarima da je na forumu, na kojem su bile i njegove kolege iz regiona, rekao da očekuju da "EU voli nas koliko mi volimo nju", odnosno, kako je objasnio, nema regiona u Evropi koji više želi da uđe u EU i gde ima više podrške nego na Zapadnom Balkanu.

"Nažalost, bili smo suočeni sa raznim vrstama pokretnih meta, isticanja novih zahteva. Ja sam potpisao Briselski sporazum i 10 godina nije realizovan. Severna Makedonija je promenila ime, pa opet ništa", rekao je Dačić i ocenio da dolazi i do određenog zamora, ali i da u EU postoji mišljenje da je ne treba širiti dok ne reši svoje probleme.

"Mi i dalje ostajemo zaintresovani za članstvo u EU", poručio je Dačić.

Kaže da je u Budimpešti bilo reči i o pitanjima migranata, uz ocenu da ne postoji jedinstvena politika EU prema tome, odnosno nema jedinstven pristup što rezultira lošim branjenjem granica.

Navodeći da je rat u Ukrajini tema broj jedan u svetu, Dačić je rekao da je to uporedio sa pitanjem našeg suvereniteta, te primetio da postoji kriza međunarodnog poretka u smislu da kada se jednom prekrše principi onda svaka velika sila može principe da tumači na svoj način, a to, kako kaže, dovodi do obesmišljavanja pojednih međunarodnih institucija.

Dačić je kazao da je danas u Budimpešti sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom razgovarao o otvaranju železničkog prelaza na novoj železničkoj pruzi koja se gradi, kao i o pregovorima koji treba da se vode o produžetku ugovora o skladištenju gasa za naše potrebe.

Podsetio je da Srbija i Mađarska imaju sporazum o međusobnom zajedničkom korišćenju diplomatsko-konzularnih predstavništava širom sveta, a očekuje i da će se u narednim mesecima pripremiti dokumenti koji će biti potpisani prilikom nove sednice dve vlade.