Vučić iz Vranja pozvao građane da se priključe Narodnom pokretu za državu: Dosta je bilo TASTURA RATNIKA

Ja ću biti samo smo deo jednog tima, rekao je predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić danas u Vranju, govoreći o formiranju Nardonog pokreta za državu Srbiju.

- To nema veze sa gašenjem ili prestankom rada političkih stranaka. Ali, u uslovima koji su sada, za nas je važno da angažujemo pametne ljude, sve one koje žele razvoj i napredak Srbije. Da se ujedinimo svi. Imamo toliko intelektualaca, zanatlija, dobrih radnika... Dosta je bilo tastatura ratnika, onih koji bi da ratuju životima tuđe dece - kazao je on danas, tokom obilaska Pčinjskog okruga.

On je danas posetom tom okrugu započeo obilazak Srbije, gde će tražiti podrške za Narodni pokret.

Istakao je da će u naredna dva meseca raditi na organizacionoj formi tog pokreta.

- Molim vas, kada završimo krajem maja, početkom juna, da se priključlite Narodnom pokretu za jednu jedinu državu Srbiju. Onaj ko misli da se politka vodi tako što lupaš čekićem o sto, politika se tako ne vodi. Velike sile neka vode svoje ratove, a mi da se borimo za svoju Srbiju. Za to vas molim - rekao je Vučić.

Kako je dodao, "mi ćemo tu podršku znati da uzvratimo".

- Neka živi Jug Srbije, živelo Vranje! Neka živi Kosovo i Metohija - rekao je Vučić.

