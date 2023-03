Mali: Vlada ima novca za sva povećanja, opozicija ostavila zemlju pred bankrotom

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da Vlada Srbije ima na računu pet milijardi evra i dovoljno novca za sva predviđena povećanja plata i penzija, reagujući na izjavu nekadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu finansija Gorana Radosavljevića o nedovoljnom povećanju penzija.

Mali je napisao na svom Instagram nalogu da su predstavnici opozicije ostavili zemlju pred bankrotom, a sada dele savete o tome na koji način treba upravljati državom. "Tako danas imate Gorana Radosavljevića, nekadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu finansija, koji govori o nedovoljnom povećanju penzija, a zaboravlja da su nam u junu 2012. godine ostavili na računu 8,5 milijardi dinara. Ta suma novca nije bila dovoljna ni za isplatu penzija, a kamoli za bilo kakvo povećanje," istakao je Mali. On je dodao da Vlada godinama unazad, kontinuirano povećava nivo penzija, daleko iznad nivoa inflacije, što, kako je naveo, penzioneri vrlo dobro znaju. "U 2020. smo imali redovno povećanje penzija od 5,4 odsto, u 2021. godini 5,9 odsto, u 2022. godini 5,5 odsto u januaru i 9 odsto u novembru, u 2023. godini 12,1 odsto. Osim toga, imali smo jednokratna davanja od 4.000 dinara plus 5.000 dinara u 2020. godini, zatim 5.900 u 2021. godini, kao i 20.000 u 2022. godini," podsetio je ministar, napominjući da je kumulativno povećanje redovnih penzija za ove četiri godine 43,9 procenata. Prema njegovim rečima, rast penzija se danas usklađuje sa “švajcarskom formulom plus” tako da nam penzije prate rast plata, i zato očekujemo još jedno veliko povećanje penzija. "Za razliku od vremena kada ste vi upravljali javnim finansijama, udeo plata i penzija u BDP-u je u potpunosti pod kontrolom, upravo kako ne bismo ugrozili makroekonomsku stabilnost. S obzirom na to da nam BDP raste, rastu nam i penzije. Kad je reč o vašem vremenu, Radosavljeviću, udeo plata i penzija u BDP-u bio toliki da niste mogli ni da ih isplatite," poručio je Mali. On je dodao da nas recidivi ekonomske politike vlasti pre 2012. godine stalno podsećaju u kakvom je "ekonomskom živom blatu" tada bila Srbija. "Vi ste tadašnje penzionere navikli na nemaštinu i ekonomski razorenu Srbiju. Imali ste svoju priliku da im pomognete. Sada pustite ozbiljne ljude koji znaju svoj posao da rade na poboljšanju životnog standarda građana," zaključio je Mali. To, kako je naveo, ne ide bez brige o penzionerima koji su na svojim leđima uvek nosili veliki deo tereta reformi. Ekonomista Goran Radosavljević izjavio je danas za Nova.rs da će dvocifreno povećanje penzija koje je najavio predsednik Vučić biti kratkog daha, kao i da će rast potrošačkih cena i inflacija vrlo brzo “pojesti” svako povećanje. On smatra da “svako povećanje ispod 40 odsto” ne može da isprati rast potrošačkih cena i inflaciju, i navodi da je u poslednjih godinu i po dana “inflacija pojela bilo kakvo povećanje, bilo čega u Srbiji”.