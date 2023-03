Ministar Basta objavio video: Zašto Srbija u EU? A evo i koje koristi imamo od toga

Ministar privrede Rade Basta objavio je na Instagramu video u kojem objašnjava zašto Srbija treba da postane član Evropske unije i koje koristi ostvaruju članice.

U video se navode rezultati koje su ostvarile nove članice EU:

1. U periodu od 1992. do 2008. godine njihovo tržiđšte poraslo je za 2,7 miliona potpuno novih radnih mesta.

2. Od 2004. do 2012. godine izvoz Eu prema ostatku sveta raste za 50 odsto, a vrednost izvoza usluga je porasla za 81 odsto.

3. Dvanaest država koje su ušle u EU do 2007. podiglo je BDP do 2012. godine sa do maksimum 40 odsto proseka EU (1999) na čak 60 odsto u odnosu na prvih 15 članica EU.

4. Finansiranje iz budžeta EU je do 2012. godine obezbedilo kod novih članica preko pola miliona novih radnih mesta (2007 -2012).

5. Priliv stranih investicija u navedene zemlje je sa 5 milijardi 2003. skočio na čak 50 milijardi do 2006.

Navedeni su i podaci direktne pomoći EU Srbiji:

1. Od 2001. godine EU je direktno dala Srbiji preko 3 milijarde evra kao podršku institucionalnim, administrativnim, ekonomskim i društvenim reformama.

2. Srbija je trenutno na putu da dobije 1,5 milijardi evra kroz IPA II program.

3. Ove godine Srbija je postala recipijent granta EU u vrednosti od 600 miliona evra za obnovu vitalne infrastrukture, pruge Beograd - Niš.

U video se opisuje i šta sve Srbija može da dobije kao članica EU.