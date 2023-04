VUČIĆ NAKON SASTANKA SA SRBIMA SA KiM: Trudićemo se da idemo ka kompromisnim rešenjima, iako ne vidim želju u Prištini da se MIR SAČUVA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, nakon čega odgovara na pitanja novinara.

Vučić je rekao da je povećanje sa 11.000 na 20.000 značajno za porodice na KiM.

- Trudićemo se da idemo ka kompromisnim rešenjima, iako sam skeptik jer ne vidim želju kod ljudi u Prištini da se mir sačuva - rekao je Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da li je najveća greška napravljena posle 1999. godine prihvatanjem da Srbija i Kosovo idu u dva koloseka ka pridruživanju EU, rekao da ne misli da je to bila najveća greška.

- I ne mislim da postoji bilo kakav izbor po tom pitanju, jer ne bismo bili ni na evropskom putu još od 2000. godine da su stvari bile drugačije, zato što 22 od 27 zemalja, a tada su bile 23 od 28 zemalja, jer je Velika Britanija bila članica EU odnosno još jedna veoma moćna sila je bila i danas je protiv nas po tom pitanju. Dakle, nije to tako jednostavno - rekao je Vučić.

Kazao je da on zna šta ljudi na KIM žele, ali da on ne želi da dobija od njih aplauze, pošto to nije njegov posao, već da uradi ono što je moguće kako bismo sačuvali ljude i njihove živote na KiM.

- Progutate to što morate da progutate i uradite ono što je dobro za narod, niste izabrani da biste imali izbore svaka tri dana i da biste dobijali aplauze već da uradite ono što je neophodno za svoju zemlju - naglasio je Vučić.

Napomenuo je da ne treba smetnuti sa uma da je bilo kakav sukob na KiM sukob sa NATO, a ne sa Prištinom.

- Samo to da imate u vidu, da to ne krijemo od ljudi i budemo fer prema ljudima, da to znaju. Mislite da li da nam je to potrebno? Ja ne mislim, sve što možemo da izbegnemo, uvek ćemo da izbegnemo, a nadam se da nećemo doći u situciju u kojoj to ne možmeo da izbegnemo, nadam se - istakao je Vučić.

NE PRODAJEMO MUNICIJU UKRAJINI

Povodom objave agencije Rojters o tome da Srbija prodaje oružje Ukrajini Vučić je rekao da Srbija nije i neće izvoziti municiju Ukrajini.

- Mi prodajemo municiju, ali ne Ukrajini i Rusiji. Kada Turskoj, Češkoj Španiji prodamo, jasno je gde može da završi, vodimo računa o ovome - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je to što je opozicija kritikovala, to je "bedni i pakosni pristup političara" koji žele da "unište poziciju svoje zemlje".

Samo da nađemo nešto protiv Vučića i Srbije. Drugi koji kažu da Amerikaci slažu i veruju čak i lažnim američkim izvorima. Jel to tačno, jeste. A šta je druga stvar, da ne izvozimo ništa da nam propadnu fabrike. Hoćete vi da date platu u Lučanima, hoćete u Užice, Čačak, Kraljevo da im kažete zašto nemaju plate.

Vučić je podsetio da vojna industrija u Srbiji postoji desetinama godina.

- Šta je smisao svega toga, neka mi neko od tih lažova objasni. Da ukinemo plate, imamo manji BDP. Ima nekoliko ratnih područja, može tu ili na poligonu oružje da se pojavi. Ne kupuje se municija da se kači na štikle, koristi se u ratu. Razumem ja šta rade Hrvati i drugi, ali srpske fabrike imaju ugovore od stotina miliona evra, da to ukinemo. Ne pada mi na pamet - naveo je Vučić i dodao da će Srbija nastaviti da ulaže i izvozi svuda gde je dozvoljeno.

KADA LAŽETE SVAKI DAN, LJUDI VAM NE VERUJU

Govoreći o komentarima analitičara da se afere ne lepe za njega i da mu je rejting visok kaže da su rekli da je teflon političar.

- Kada lažete svaki dan, i ništa drugo ne radite osim što lažete, posle 100 laži, onda ljudi znaju da ne treba da im veruju - kazao je Vučić.

Dodao je i da on i njegov brat ne poseduju restorane, kao i to da nema nikakve veze sa Jovanjicom.

- Nije pitanje ko je teflon političar, već da li ljudi veruju u laži - rekao je Vučić i dodao da ljudi poštuju rad.

Zašto Priština da reaguje?

Predsednik Vučić izjavio je da ne očekuje reakciju Prištine na današnji sastanak sa Srbima sa KiM u Raški i dodao da će sada još više da mrze i njega i Srbiju.

Vučić je to rekao kao odgovor na pitanje novinara i dodao da bi Prištini bolje bilo da analizira to što ne postoji niko i što postoji još snažniji otpor prema predstojećim izborima u četiri opštine na severu KiM.

- Uveren sam da će i deo onih koji se prijavljivao na izbore na kraju to da napusti. Što da učestvuju - rekao je Vučić i pitao se što bi prihvatili nekog novog sa 0.76 ili 0,65 odsto.

Vizna liberalizacija

Upitan o viznoj liberalizaciji Vučić je rekao da misli da će rešenje biti nađeno do kraja godine.

Platinasti vuk

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je veliku pažnju vojna vežba Platinasti vuk privukla jer neki žele da naude svojoj zemlji.

- Te vežbe našoj vojsci donose poboljšanje - naveo je Vučić i istakao da je naša zemlja vojno neutralna.

Vučić je istakao da Srbija neće u NATO i pozvao sve ljude da dođu 22. aprila u Batajnicu.

- To će biti najveći prikaz naše opreme - najavio je Vučić i dodao da ćemo nastaviti da izvozimo oružje.