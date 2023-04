U toku su radovi na izgradnji biciklističke staze na pravcu Novi Sad-Begeč, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić naglasio da je biciklistička trasa dugačka preko 10 kilometara, a vrednost investicije iznosi 170 miliona dinara

– To je biciklistička staza koja je trenutno u trećoj fazi, radi se od Ulice Sime Matavulja u Novom Sadu do Dunavske ulice u Futogu. Vrednost investicije iznosi 170 miliona dinara, a biciklistička trasa je dugačaka oko 10,5 kilometara – rekao je prvi čovek Novog Sada i dodao da su radovi uskoro gotovi.

Gradonačelink je najavio da uskoro kreću radovi na biciklističkoj stazi koja kreće od kružnog toku, na Bulevaru Evrope ka Rumenki, Kisaču, Irmovu i Čeneju.

-To je biciklistička staza koja ima 21 kilometar. Izvođač treba kroz mesec dana da uvede radove. Ove godine smo podelili 100 miliona dinara za radove 9 kilometara te biciklističke staze, koji bi trebali da se završe naredne 2024. godine – rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Đurić je naglasio da je od 2012. godine u Novom Sadu izgrađeno i rekonstruisano preko 31 kilometar biciklističke staze, a kroz održavanje oko 12 kilometara.

– Ono što je takođe važno, to je da smo prva lokalna samouprava koja je krenula 2021. godine da subvencioniše kupovinu bicikala. Do sada smo kroz subvencije, našim sugrađanima omogućili da kupe 3406 dvotočkaša. Ove godine, kroz mesec dana mesec dana ćemo sprovesti konkur, na kom će iznos biti povečan za 2000 dinara. Do sada su subvencije bile 10.000, sada će iznositi 12.000 dinara. Takođe, budžet je pvećan na 20 milina dinara, ranije je bio 18 – rekao je gradonačelnik i dodao da je uvećan broj biciklista u gradu je povećan sa 10.000 na 40.000.

