Dodik: Rekao sam Vučiću da razmišljamo o donošenju odluke o nezavisnosti Srpske

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je na sastanku u Beogradu upoznao predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa unutrašnjim problemima BiH i pokušajima razgradnje ustavne pozicije Republike Srpske.

Dodik je rekao da je Vučića upoznao sa, kako kaže, činjenicom da su ti pokušaji kulminirali neukim, ciničnim i bezobraznim zahtevima da se imovina napravi problem na nivou BiH.

– Angažovanje dela međunarodne zajednice i političkog Sarajeva dovodi do degradacije i još više uslovljenosti ustavnog položaja Republike Srpske. Došli smo do trenutka kada ovo pitanje ne možemo odlagati i naša odbrana, kao reakcija na sve to, jeste da ozbiljno razmišljamo o donošenju odluke o nezavisnosti i otcepljenju Republike Srpske - istakao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska ne traži ništa osim onoga što je već rešeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine.

Dodik je ponovio da se Republika Srpska zalaže za neutralnost, prateći stav Srbije.

- Saradnja sa NATO je moguća, ali smo je sada obustavili dok ne definišemo stav, ali članstvo ne dolazi u obzir - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da će zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, na kojoj će biti razmatrano pitanje izgradnje dva memorijalna centra posvećena Jasenovcu u Beogradu i Donjoj Gradini, biti održana u Banjaluci.

On je naveo da je termin održavanja sednice tehničko pitanje, da vlade o tome moraju da se dogovore i da će se održati u naredne dve nedelje.

U Beogradu je održan sastanak predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.