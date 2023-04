Milan Đurić: Veoma sam zadovoljan ostvarenim rezultatom – prihodi u prvom kvartalu godine su za 33 odsto viši nego u istom periodu prošle godine

Nakon usvajanja završnog računa budžeta za prošlu godinu Novi Sad se sprema za prvi rebalans ove godine. O tome, ali i o stanju u gradskim preduzećima, novim investicijama i sadašnjim i budućim gradilištima u gradu, za „Dnevnik„ govori gradonačelnik Novog Sada

Odgovarajući na pitanje kako ocenjuje pokazatelje iz završnog računa i na šta će biti raspoređen preostali novac kroz rebalans, Đurić ističe da je veoma zadovoljan ostvarenim rezultatom.

– Prihode smo u 2022. godini ostvarili u iznosu od oko 40,5 milijardi dinara, što predstavlja čak 98,5 odsto godišnjeg plana. Posmatrajući ostvarenje prihoda, najveće učešće u tome imaju tekući prihodi u iznosu od 32,4 milijarde dinara. To je ključni pokazatelj privrednog razvoja grada, a da bi građani bolje razumeli treba da znaju da su porezi u 2022. godini ostvareni u visini od 22,5 milijardi dinara dok je 2012. godini ostvarenje prihoda po osnovu poreza bilo više nego duplo manje – 10,6 milijardi dinara. Prošle godine je porez na zarade ostvaren u iznosu od 13 milijardi dinara, što je za 18 procenata, ili nepune dve milijarde dinara, više nego 2021. godine. To je direktan rezultat realizovanih domaćih i stranih investicija, što je doprinelo i kontinuiranom padu stope nezaposlenosti. Ukupni rashodi u toku 2022. godine izvršeni su u iznosu od 36,62 milijardi dinara, odnosno preko 89 odsto plana. Uvek govorim o važnosti visine kapitalnih izdvajanja jer iz tih sredstava gradimo puteve, škole, vrtiće, komunalnu infrastrukturu, domove penzionera, kulturne stanice, domove zdravlja … Za kapitalnu potrošnju planirano je 14,42 milijardi dinara, odnosno preko 35 odsto ukupnih sredstava budžeta. Potrošnja kapitalnih izdvajanja tokom 2022. godine realizovana je u visini od skoro 85 odsto, što je veoma dobar pokazatelj. Prošle godine je završeno 125 kapitalnih projekata, ali je i započeto mnogo novih. Ostvaren je suficit u visini od 3,44 milijarde dinara, a s obzirom na to da su u toku pripreme za rebalans budžeta, uskoro će biti poznato kako će biti raspoređena sredstva iz dela koji već nije raspoređen budžetom za 2023. godinu.

Kad smo kod Skupštine, opozicija je najveće kritike uputila stanju u javnim i javno-komunalnim gradskim preduzećima, posebno ističući JGSP „Novi Sad„. Kako to komentarišete, ima li osnova za kritike i da li se prave posebni planovi za JGSP?

– Možda da ih podsetite u kakvom su stanju bila ta ista preduzeća dok su oni bili na vlasti, jer ne bih se bavio kritikama koje su zasnovane na potpunim neistinama. Mi smo pre deset godina zatekli potpuni haos, i finansijski i organizacioni, i preduzeća koja su bila pred potpunim kolapsom. U međuvremenu smo imali jednu epidemijsku i ovu globalnu energetsku krizu, koje Novosađani nisu mogli da osete zahvaljujući tome što vodimo odgovornu politiku, i znamo da upravljamo Gradom u takvim situacijama. Što se tiče JGSP – a, uprkos rastu cene goriva cene na globalnom nivou, mi nismo imali do sada ni minimalnu korekciju cena. Grad je izdvajanjima iz budžeta nadomestio razliku recimo do pune cene karte za javni prevoz, kao i za niz drugih usluga. Za GSP se radi i na adekavtnim merama finansijske konsolidacije. Mi smo kao Grad omogućili da cena karte godinama unazad bude 65 dinara, odnosno 110 dinara.

Kako ocenjujete prvi kvartal ove godine u Novom Sadu, u odnosu na isti period prethodne godine?

– Ukoliko posmatramo prvi kvartal sa aspekta budžeta, ostvareni prihodi su za 33 odsto viši nego u istom periodu prošle godine, što je dobar pokazatelj. Nekada nije zahvalno posmatrati finansijske pokazatelje po kvartalima, ali je od velikog značaja da ih pratite i pravite adekvatne analize. Nastavljamo da se borimo za svako novo radno mesto i svaku novu investiciju, i da dalje razvijamo naš Novi Sad.

Počelo je raščišćavanje gradilišta na bačkoj srani za četvrti most, a i Grad je ustupio državi parcele na trasi budućeg mosta. Kada se očekuje početak izgradnje i da li se naziru rokovi za njen završetak?

– Grad je više parcela u javnoj svojini, na osnovu odluke Skupštine Grada, preneo na Republiku Srbiju za potrebe izgradnje ovog mosta. Preostale parcele koje su u vlasništvu privatnih lica su u postupku ekspropijacije, a deo parcela je i u državnoj svojini. Sve se to rešava.

Budžet grada je impozantan, Novi Sad, uz Beograd, prednjači po proseku plata u Srbiji. Kakve benefite će to doneti celom gradu?

Činjenica da je budžet Grada za 2023. godinu planiran u iznosu od 40,65 milijardi dinara, što je za čak 153 posto više u odnosnu na 2012. kada je realizacija budžeta iznosila 16,09 milijardi dinara. To jasno pokazuje rast javnih finansija, koji je rezultat desetogodišnjeg rada u privlačenju investicija. Napravili smo potpuni preokret u stvaranju poslovnog ambijenta i uslova za otvaranje novih kompanija, a time i novih radnih mesta. U periodu od 2012. godine, 14 stranih kompanija započelo je svoje poslovanje u Novom Sadu, među kojima su i imena poput Kontinentala, Beri Kalebaut, Nideka, Lira, Aptiva, BMTS i drugih svetskih giganata. U poslednjih deset godina zaposleno je 42.670 ljudi. Povećanjem broja zaposlenih i razvojem privredne aktivnosti Grad ostvaruje veće prihode od svih poreskih oblika na koje po zakonu ima pravo, a pre svega od poreza na zarade. Veći budžet znači i više kapitalnih investicija, ali i unapređeniji komunalni sistem, veća ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, kao i veća izdvajanja u oblasti socijalne i dečije zaštite. Upravo iz tih prihoda danas imamo planiranu kapitalnu potrošnju u visini od preko 14 milijardi dinara, i možemo da pružimo uslugu besplatnog boravka naših mališana u Predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo, da obezbedimo besplatne udžbenike za sve đake prvake, da subvencionišemo boravak mališana u privatnim vrtićima ….

Vrlo brzo nova „Nidekova” fabrika

Očekuje se skoro otvaranje druge Nidekove fabrike u Radnoj zoni Sever. Bile su najave da stiže još stranih komanija u Novi Sad. Ima li pomaka na tom planu, odnosno da li se zna nešto više o potencijalnim investitorima?

– Tačno je da nas uskoro očekuje otvaranje druge fabrike japanskog giganta Nidec Elesdžs, i to će biti veliki dan za Novi Sad. Svakodnevno se borimo za nove investicije i nova radna mesta, i ne prođe ni jedan dan da nemam razgovore na tu temu. Ogromnu pomoć i podršku imamo u predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije. Verujte da s nestrpljenjem očekujem da sa mojim Novosađanima podelim još jednu sjajnu vest. To će biti vrlo brzo.

Najavljeno je da socijalna davanja ostaju, besplatni vrtici, pomoć preduzetnicima, majkama, podsticaji za zapošljavanje. Da li grad Novi Sad, po Vašem mišljenju, dovoljno brine o sugrađanima? Šta je ono što biste posebno istakli, a što je važno za bolji život Novosađana… Može li još nešto da se uradi, ili je u planu?

– Stabilnost javnih finansija nam dozvoljava da pružamo građanima brojne programe podrške i subvencija. Novi Sad je pionir u mnogim davanjima i u odnosu na ukupan budžet imamo izuzetno visok procenat izdvajanja sredstava za pomoć socijalno ugroženim, za mere pronatalitetne politike, za subvencije za samozapošljavanje, podrške sportu, kulturi, zdravstvu, obrazovanju … Od 2020. godine roditelji su oslobođeni plaćanja državnog vrtića, a za tu namenu smo ove godine u budžetu izdvojili 750 miliona dinara. Za finasijsku podršku porodicama čija deca pohađaju privatne vrtiće planirano je oko 380 miliona dinara, odnosno subvencije za 3.700 dece. Pored toga, novosadski đaci prvaci će ponovo dobiti besplatne udžbenike. Od programa za najstarije sugrađane izdvojio bih odlazak penzionera na rehabilitaciju u banje, za šta je grad od 2012 do 2022. godine izdvojio 46,4 miliona dinara. U istom periodu, ali za naknadu dela troškova za vantelesnu oplodnju izdvojeno je 95,5 miliona dinara. Pružamo podršku ženama preduzetnicama i u 2023. godini izdvojeno je 15 miliona dinara za programe ekonomskog osnaživanja i osamostaljivanja žena, kao i 50 miliona dinara za program podrške mikro i malim preduzećima. Izgradnjom stanova u javnoj svojini sa mogućnošću sticanja svojine korisnika po neprofitnim uslovima, trudimo se da rešimo stambeni problem višečlanim porodicama sa niskim prosečnim primanjima. Naveo sam samo neke od programa podrške i pomoći. Tu smo jedni zbog drugih, jer nam je zajednički cilj da se naš Novi Sad razvija i napreduje u svakom pogledu. To su stavke u budžetu koje konstantno povećavamo, jer je briga o Novosađanima imperativ u radu ove gradske vlasti. Nastavio sam politiku mog prethodnika Miloša Vučevića, sa kojim se grad Novi Sad, prethodnih deset godina razvijao neverovatnom brzinom. I to je politika uspešnog vođenja grada. Tu smo za naše sugrađane, i svi imamo jedan zajednički cilj da se naš Novi Sad razvija i napreduje u svakom pogledu.

