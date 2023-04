Vesić sa ambasadorom Poljske o tranzitnim dozvolama i unapređenju saradnje

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas sa ambasadorom Poljske u Srbiji Rafalom Perlom o mogućnosti za ukidanje tranzitnih dozvola za drumski prevoz i o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti transporta.

Vesić je istakao da je Srbija zainteresovana za unapređenje saradnje sa Poljskom, koju doživljava kao prijateljsku, bratsku zemlju, sa kojom, iako nisu susedi, želi da gradi najbliže odnose.

Najavio je da će uputiti poziv ministru infrastrukture Poljske da poseti Srbiju, a tom prilikom trebalo bi da bude održana i sednica Mešovite komisije, na kojoj bi se razmatrala mogućnost potpunog ukidanja tranzitnih dozvola za drumski prevoz.

„Srbija je već sa sedam zemalja, među kojima su Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Češka, dogovorila potpunu liberalizaciju, odnosno ukidanje tranzitnih dozvola. To bi bilo značajno i za naše špeditere, da mogu lakše da prevoze robu, ali i za poljske, jer put preko Srbije postaje sve značajniji za snabdevanje Evrope“, ukazao je ministar Vesić.

On je izneo podatke da je izvoz iz Srbije u Poljsku 2017. godine bio 374.2 miliona evra, a danas je 914 miliona, dok je uvoz sa oko 795 miliona porastao na 1, 176 milijardi evra, što znači da trgovinska razmena i ekonomska saradnja rastu i da postoji veliki prostor za dalji napredak.

Vesić je informisao ambasadora Poljske da Srbija radi na izgradnji brze pruge do Budimpešte, kao i da je potpisan najveći grant sa EU o gradnji brze pruge do Niša, koja će se, u budućnosti produžiti ka Skoplju i dalje ka Solunu i Tirani, odnosno preko Bugarske do Istanbula.

Takođe, preneo je da je sa kolegama iz Slovenije i Italije razgovarao o obnovi brze pruge od Beograda preko Zagreba do Ljubljane i dalje do Venecije ili Beča.

U tom smslu naveo je da bi bilo važno da se brze pruge nastave, dalje ka centralnoj Evropi i drugim zemljama Višegradske grupe.

Ambasador Perl je preneo minsitru da je u planu gradnja „Višegradske brze pruge“, koja bi povezala Varšavu, Prag, Bratislavu i Budimpeštu i praktično bi se nastavila na prugu Budimpešta – Beograd.

„To je dobra vizija i plan za budućnost, a razvoj infrastrukture otvara mogućnost za dalju ekonomsku saradnju“, rekao je Perl.

Naveo je da je Poljska danas deveti spoljnotrovinski partner Srbije, sa ukupnom razmenom većom od 2 milijarde evra, ističući da je Varšava zainteresovana za proširenje saradnje sa Beogradom.

Dodao je da je Poljska otvorena za razgovore o ukidanju tranzitnih dozvola, kao i za nastavak saradnje i razmenu iskustava nadležnih inspekcija.

„Srbija gradi sjajne autoputeve, ima ih sve više, ali uz kontrolu i inspekciju, pogotovo teretnog saobraćaja, putevi se čuvaju. Srbija je tranzitna zemlja, kao i Poljska i tu možemo da učimo jedni od drugih. Sa naše strane postoji želja za nastavkom saradnje“, rekao je ambasador Perl.

