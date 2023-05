Vesić: Počinje druga faza projekta Čista Srbija,kanalizacija za 2,3 miliona ljudi

U Vladi Srbije danas su potpisani aneksi u okviru druge faze projekta "Čista Srbija", čime je praktično započeta druga faza ovog komunalnog infrastrukturnog projekta, koji se radi na nivou Srbije.

Anekse su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, direktor kineske kompanije "Čajna roud end bridž korporejšen" (China Road and Bridge Corporation CRBC) Jang Dung i predstavnici devet lokalnih samouprava u Srbiji, i to Sombora, Valjeva, Ćićevca, Doljevca, Ade, Svilajnca, Inđije, Subotice i Novog Sada.

U obraćanju nakon potpisivanja aneksa ministar Vesić je istakao da je ovo najveći komunalni infrastrukturni projekat koji se radi na nivou cele zemlje.



" U okviru projekta ukupno će se raditi kanalizacija u 73 opštine, na 89 lokacija, 157 postrojenja za preradu otpadnih voda, ukupno oko pet miliona metara kanalizacionih cevi će biti postavljeno a oko 2,36 miliona ljudi biće priključeno na kanalizaciju", istakao je Vesić.

“Ovaj projekat pokazuje da saradnja Srbije i Kine obezbedjuje bolji život za gradjane Srbije i on je ostvarenje vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbija saobraćajno, infrastrukturno i komunalno uredi. To znači da gradimo auto-puteve, železnice i rešavamo istorijske probleme koje nikada nismo, kao što je problem kanalizacije", rekao je Vesić i naveo da gradonačelnici prisutni na potpisivanju dobro znaju koliko je to važno.



Prema njegovim rečima nikada ranije nije bilo ili para ili političke volje da se to uradi, a sada su se stekli uslovi.

Naveo je da je ukupna vrednost ovih projekata u drugoj fazi koja je danas poptisana nešto veća od 213 miliona evra, dužina kanalizacionih cevi 444 km i da će sledeće godine biti rađena i treća faza te da čitav projekat vredi više od 3,5 milijardi evra.

Potpisivanju je prisustvovala i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo koja je navela da je "Čista Srbija" projekat od velikog značaja za razvoj Srbije vezan za poboljšanje životnog standarda gradjana i zaštitu životne sredine.

“Prva faza u 16 srpskih gradova i opština dobro napreduje, a nakon današnjeg potpisivanja počeće druga faza. Nadam se da će napredovati uspešno kao i prva i da će sve više građana Srbije osetiti pozitivne rezultate naše saradnje", rekla je kineska ambasadorka.



Predsednik kompanije CRBC Du Fej je zahvalio na poverenju ovoj kompaniji i ocenio da je projekat "Čista Srbija" važan za inicijativu "Pojas i put" i da zapravo gradimo zeleni" Pojas i put".

Istakao je da će CRBC realizacijom ovog projekta uraditi puno za zaštitu životne sredine i razvoj Srbije.

