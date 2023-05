Ministar Vučević poslao jasnu poruku opoziciji koja poziva na nasilje, napad na crkvu i predsednika. Evo šta je poručio lažnim poljoprivrednicima

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević govorio je o aktuelnim društvenim pitanjima na b92 televiziji, gde je istakao jasne poruke upućene opoziciji, ali i onima koji napadaju crkvu i poglavara.

Ministar vojske prisustvovao je danas, sa najvišim državnim vrhom, na otvaranju fabrike japanskog giganta “Nidek” u Novom Sadu.

-Kada gledamo da je to iz države koja je konzervativno investiciono orijentisana, onda je time taj uspeh ili investicija veća. Mi smo u samo nekoliko meseci imali otvaranje dve velike fabrike- nemačkog Kontinentala i japanskog Nideka. To je fantastična vest i za Novi Sad i za celu državu i dolazak te firme je jedna od boljih pozivnica koje možete da imate za druge kompanije, ne samo iz Japana. Veoma sam ponosan što sam dok sam vodio Grad bio deo tima koji je realizovao ovaj projekat, zajedno sa svojim saradnicima, a među njima je i aktuelni gradonačelnik Novog Sada. Čestitam svima na početku rada fabrike Nidek u Srbiji- istakao je Vučević.

Ja znam dvojicu zgubidana iz mog grada koji su večito na svim protestima

On je naveo da je dobra vest da su poljoprivrednici razgovarali danas sa predsednikom i ministrima.

-Što se tiče ovih ljudi o kojima je predsednik Vučić rekao da ne želi da ih sasluša, tu govorimo o ljudima koji se razumeju u urbanističke planove, ekologiju, znaju bolje od nadležnih preduzeća za vodotokove kakvo je stanje s rekama, znaju bolje od poljoprivrednika kakvo je stanje u poljoprivredi. Je l’ moguće da oni koji nikada da nam pokažu koju su školu završili se razumeju u sve? Oni su večito prisutni na svim protestima. Ja znam dvojicu zgubidana iz mog grada, Brajan Brković, unuk Jevrema Brkovića koji je sve najgore govorio o Srbiju, i ovaj Miran Pogačar koji je upalio traktor, to je valjda bio njegov doprinos. Čovek nema veze s poljoprivredom, a pre par meseci predstavljao IT frilensere. A ko te kvalifikuje, jesi li završio neke škole? Od čega vi živite? Ja bih voleo da ih neko iz medija pita od čega oni žive. Vi imate vremena za sve. Pošto mi svi moramo da idemo na posao, da šaljemo decu u školu, na univerzitete. To je potpuno pravilna politička ocena predsednika Aleksandra Vučića da se mora razdvojiti ko je zaista predstavnik esnafa, a ko je zgubidan, politikant i angažovan da destabilizuje državu. Za sve su stručnjaci, a zajednički imenitelj je nepogrešiva mržnja prema svemu što je državni interes Srbije. Protest je u Bačkoj vodio čovek iz opštine Žabalj, zaposlen u javnoj upravi Grada Novog Sada. Toliko o teroru SNS i pritiscima. Čovek radi u državnom sektoru, ne fali mu dlaka s glave i ima u vlasništvu dva hektara zemljišta koja je dao u arendu. Njegove aktivnosti u poljoprivredi su iste kao moje, a ja imam saksiju. I on je sebi dao za pravo da je sveprisutan. Pa ko vas pritiska, pa vi blokirate život drugih ljudi- naglasio je ministar.

Ne vidim obrazloženje kako se bori protiv nasilja tako što se kaže da će obesiti nekoga

Vučević je istakao da ne postoji nikakav protest protiv nasilja, jer ti protesti pozivaju na nasilje, rušenje državnog sistema i revoluciju.

-Stvari se moraju nazvati pravim imenom. Protesti protiv nasilja u društvu sa porukama “prebićemo”, “ubićemo”, “vijaćemo vas po ulicama”. Sjajna poruka za mlade i vršnjačko nasilje. Oni neće da idu na izbore, mi im nudimo izbore. Opcija je stavljena za politički sto. Idemo na izbore ranije, ali neće da čuju glas naroda. Ajmo na izbore da pitamo građane. Hoćete da pričamo o rijalitijima? Ajde, ali na svim televizijama. Oni hoće da dobiju Vladu bez izbora. Njihove televizije koje seju mržnju 24 časa, to je prosto nestvarno. To je čista mržnja, to su poruke bez presedana. Ono što sistem poštuje je izborna volja građana. To je nešto što mora da bude priznato apsolutno od svih. Šestog oktobra neće biti, niti se neko uplašio, niti mogu da nas uplaše. Niko nasilno ne može da ruši državu. Neće biti sprovedena nikakva obojena revolucija. Ja volim svoju državu i želim da moja deca ostanu da žive ovde, kao i deca svih naših građana. Ne vidim da je borba protiv nasilja tako što se blokira auto-put. Ne vidim nijedno obrazloženje kako se sprečava i bori protiv nasilja tako što se kaže da će obesiti i prebiti nekoga. Kada pričamo o deci i borbi protiv nasilja u najosetljivijoj grupi, u sistem moramo ubrojiti i roditelje. Valjda ja moram da znam šta rade moja dva sina, s kim komuniciraju, šta ih muči a šta raduje. Nije meni kriv predsednik države za to ili predsednik mesne zajednice. Vučić je kriv za sve- kad svira sudija penal, kad ne svira; kada pada kiša ili kada sija sunce. Videli ste kako đaci reaguju na policajce. Svi se osećaju bezbednije i sigurnije, pa oni su im kao neki drugari. Ja sam kao roditelj prvi za to da se telefoni stave u kutiju kada se uđe u učionice i da se posvete času i profesorima. Pa ćete da vidite koliko će ljudi biti protiv toga.

Skandalozni su napadi na crkvu, apsolutno ih osuđujem

Ministar se dotakao i skandaloznih optužbi na račun patrijarha Porfirija, koji je ovih dana izložen medijskom linču.

-Kada neverujući ljudi ne razumeju crkvu, sveto pismo i dogmatiku, priča o tim temama je ne samo da je bezobrazno i nepristojno, prepuno neznanja. Crkva propoveda ljubav. Ne može srpska crkva nikada da propoveda nasilje nad ženama. Moraju da razumeju Stari i Novi zavet, Bogorodicu. Ne možete da objasnite njima, ali oni sebi daju to za pravo. Skandalozni su napadi na crkvu, apsolutno ih osuđujem. Uteruju strah, a kada im to kažete oni kažu da su sve to teorije zavere. Hoće da ubiju predsednika države i uhapse patrijarha. Ko ste vi da ćete to da radite? Koga ste vi to zamenili- tužioce, sudije ili narod? Niko ni nema takvu vlast. Ko je vama dao da zloupotrebljavate nesreću? Ono je skandalozna emisija one dovjice koji se pet minuta takmiče kako više da uvrede patrijarha, a prethodno su psovali majku predsedniku. Samo su kukavice agresivne, čestit čovek nema potrebe da bilo kome preti, da iznosi takve tvrdnje.



Nema dana da nemate incidente na KiM

-U senci svih ovih dešavanja i koja se pravi u centralnoj Srbiji, dešava se svakodnevno proganjanje i pritisci na Srbe na KiM. Nema dana da nemate incidente. Ponovo se juče pucalo, sva sreća niko nije povređen. Oni koji ne vole našu državu, koji žele da proteraju naš narod, nastavljaju da rade po svojoj agendi. Nije ih zaustavilo to što smo imali tragedije u Srbiji, već su videli kao dobar momentum. Nas Kosovo čeka opet kao teška tema, nema napretka po pitanju pregovora. Ne postoji nikakva namera albanske strane da se ide u konstruktivni dijalog- zaključio je Vučević.

