DANILO JE POTOMAK JASENOVAČKIH ŽRTAVA, A BLJERIM FAŠISTIČKIH BALISTA! Komlenski Pokret socijalista odgovorio Velji

Potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Đorđe Komlenski reagujući na uvrede koje je na račun Srbije i sina predsednika Vučića, izneo šef kabineta Vljose Osmani ističe da je Danilo potomak jasenovačkih žrtava, a Bljerim fašističkih balista.

- Bašibozuk je užasno razljutilo srpsko jedinstvo i srpska snaga. Ološ Velja bunca i lupeta o istoriji drugog naroda, a sam podiže kuću i muzej fašisti Džaferu Devi osnivaču SS divizije Skenderbeg.

Srbija kroz istoriju, baš kao i sada, može samo da se ponosi svojim slobodarskim i antifašističkim duhom, hrabrim i samostalnim narodom, a ološ Velja treba da se stidi istorije svog naroda koja nije bila ni malo slavna i koja jednostavno ne može da se izbriše i promeni.

Šiptari su uvek bili u istorijskom smislu bašibozuk koji je išao uz velike sile. Nekada je to bilo Otomansko carstvo, nekada je to bila Austrougarska, nekada je to bio Treći Rajh ili fašistička Italija, nekada je to bio NATO pakt 1999.godine, tako je i sada. Evo, i juče su Kurti i Osmani pokazali da su običan bašibozuk tokom izvođenja vojne vežbe koju su činili vojnici stranih država. Može ološ Velja da vređa Srbiju, predsednika Srbije i svih Srba Aleksandra Vučića i njegovu porodicu koliko god hoće, Srbija je suverena i nezavisna, međunarodno priznata, vojno neutralna država, znam da to bašibozuk najviše i boli.

Uzgred, sin predsednika Vučića, Danilo, je potomak jasenovačkih žrtava, a Bljerim Velja potomak fašističkih balista - rekao je Komlenski.