NASILJE NAD SRBIMA NA KOSMETU - Komandant KFOR-a se sastao sa Kurtijem, Kvinta od Prištine traži povlačenje (VIDEO)

Okupljeni građani sukobili su se sa policijom. Policajci ušli u zgradu Opštine Zvečan. U Leposaviću postavljene barikade.

23.10 KFOR: Sukob izazvan nasilnim upadom u zgrade opština!

"KFOR pomno prati situaciju na severu Kosova gde je niz sukoba izazvao nasilni ulazak novoizabranih gradonačelnika u zgrade opština. To je iznimno opasno za proces normalizacije i reskira dalju eskalaciju napetosti. KFOR oštro osuđuje ove jednostrane postupke i poziva sve strane da se suzdrže od nasilja koje bi moglo ugroziti sigurnost na Kosovu. Koordinacija između svih aktera ključna je za izbegavanje daljih eskalacije. KFOR-ov prvi prioritet ostaje osiguranje sigurnog okruženja, u skladu s mandatom Veća sigurnosti UN-a. Dijalog i diplomatija su jedini put do trajnog mira i sigurnosti na Kosovu", saopštio je večeras KFOR.

22.08 - Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost u subotu u 9.00

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u subotu, 27. maja 2023. godine, u 9 časova. Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

21.43 - Kvinta pozvala Prištinu da se odmah povuku i deeskaliraju

Kvitna je večeras osudila nasilje na severu Kosmeta i pozvala kosovske vlasti da se odmah povuku i deeskaliraju.

U zajedničkom saopštenju SAD, Francuske, Italije, Nemačke i Velike Britanije osuđuju odluku Prištine da na silu obezbedi pristup opštinskim zgradama na severu Kosmeta uprkos njihovom pozivu na uzdržanost.

"Pozivamo kosovske vlasti da se odmah povuku i deeskaliraju i da blisko sarađuju sa EULEKS-om i KFOR-om. Osuđujemo napade na Euleks u Zvečanu", dodaje se u saopštenju.

Takođe Kvinta izražava zabrinutost zbog odluke Srbije da podigne stepen pripravnosti svojih oružanih snaga na administrativnoj liniji i poziva sve strane na maksimalnu uzdržanost, izbegavajući zapaljivu retoriku.

20.45 - Rode pozvao Prištinu: Sarađujte sa Kforom i Euleksom

Nemački ambasador u Prištini Jorn Rode pozvao je prištinske vlasti da blisko sarađuju sa Kforom i Euleksom.

Rode je na Tviteru naveo da poziva sve da se uzdrže od eskalacije, i napisao da je saglasan sa ocenom američkog ambasadora Džefrija Hovenijera da današnje nasilne mere treba odmaһ da budu obustavljene.

"Pozivamo sve da se uzdrže od eskalacije, pozivamo kosovske vlasti da blisko sarađuju sa Kforom i Euleksom", napisao je Rode.

20.39 - Osmani pravda nasilje

Predsednica privremenih prištinskih institucija pokušala je da opravda današnje nasilje na severu Kosmeta. Ona ga je nazvala "legitimnim".

"Suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosovo je nepovrediv, neotuđiv i nedeljiv, zaštićen je svim sredstvima definisanim Ustavom i zakonom. Delovanje kosovske policije protiv Vučićevih nelegalnih struktura i kriminalnim grupa je legitimno, čime ispunjavaju svoje ustavne dužnosti i u odbrani svih građana, bez razlike. Održivost, dugovečnost i uspeh ovih akcija zavise i od koordinacije sa saveznicima koji su bili i ostali garanti našeg suvereniteta i nezavisnosti. Zajedno smo uvek jači", poručila je Osmani na Tviteru.

20.31 - Predsednik Vučić: Čim se završi skup, imaćemo Savet za nacionalnu bezbednost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras na skupu "Srbija nade" o situaciji na severu Kosmeta. Najavio je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost odmah po završetku skupa.

"Ništa loše nismo nikome učinili, a pritisnuti smo uz zid, nemamo kuda nego da branimo svoju zemlju i narod. Boriću se za svaki sekund mira da duže traje. Ali prvi napad na Srbe, nećemo sedeti skrštenih ljudi. Nećete proterati Srbe!", rekao je, između ostalog, predsednika Vučić.

19.39 - Peci u pratnji policije napustio zgradu Opštine

Novi gradonačelnik Zvečana Iljir Peci je izašao iz zgrade opštine, nakon što je u njoj proveo više sati u pratnji pripadnika tzv. kosovske policije. Peci je uz obezbeđenje ušao u automobil ali, pored insistiranja novinara, nije dao izjavu.

Na zgradi opštine je i dalje istaknuta srpska zastava. Specijalne jedinice policije i dalje su prisutne ispred zgrade opštine i prema saznanju, ostaće tu preko noći. Trenutno se radi na raščišćavanju ulice, gde je danas zapaljeno jedno vozilo i bačen suzavac.

Meštani su vidno uznemireni i posmatraju šta se dešava.

19.27 - Stano: EU najoštrije osuđuje sukobe inicirane pokušajem novoizabranih gradonačelnika da uđu u zgrade opština

Povodom situacije na severu Kosmeta oglasio se portparol EU Peter Stano.

"Evropska unija najoštrije osuđuje sukobe kosovske policije i demonstranata na severu Kosova, inicirane pokušajem novoizabranih gradonačelnika da uđu u zgrade opština. Snažno žalimo zbog napada na patrole civilne misije EU na Kosovu - Euleks. Euleksu mora biti dozvoljeno da mirno sprovodi svoj mandat", naveo je Stano i dodao:

"Svi moraju da preduzmu korake kako bi smanjili napetost situacije i odmah vratili smirenost. EU neće prihvatiti dalje jednostrane ili provokativne akcije, a očuvanje mira i bezbednost na terenu bi trebalo da bude prioritet. Kao što je EU konstantno navodila, nedavni izbori na severu Kosova ne nude dugoročno političko rešenje za uključene opštine. Takvo rešenje se može naći samo kroz istinski dijalog između svih ključnih aktera, koji uključuju Kosovo, Srbiju i zajednicu kosovskih Srba - uz pomoć EU".

19.22 - I Rama osudio nasilje: Ne nastavljajte sa ovim potezima

"Da li ovo što se događa na Kosovu pomaže procesu u kojem su angažovani svi prijatelji Kosova i Albanaca u procesu normalizacije i međusobnog priznanja Kosova i Srbije", upitao je večeras albanski premijer Edi Rama i dodao da to sigurno nije slučaj, jer su "naši veliki prijatelji izrazili duboku zabrinutost".

Does what is happening in Kosova help the process in which all great friends of Kosova and Albanians are engaged, for the normalization and mutual recognition between Kosova and Serbia?! Surely not as long as our great friends themselves express deep concern!