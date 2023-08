Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Republici Srpskoj gde će prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na stradale i prognane Srbe tokom akcije "Oluja" koje se održava u Prijedoru.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da 28. godina često pomišlja na ovo mesto, slušajući kako je kolona izbeglica prolazila Petrovačkom cestom.

- Pitao sam se kako su stradali, ztamišljao sam ovo mesto, znao sam da godinama nismo hteli, i nismo smeli da obeležavamo tragediju našeg naroda. Na ovom mestu je desetoro ljudi ubijeno jer su SRbi. Četvoro dece... Jovici je sestra ovde ubijena, i baka - rekao je predsednik, dodajući, da koliko god puta neko rušio krstove i spomenike, oni će biti podizani.

- Dodik zna koliko smo puta razgovarali o žrtvama, i mi moramo da pokaćemo pijetet prema drugim... Da, poštujemo hrvatske, bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da se odričemo srpske dece, ognjišta, svog imena i prezimena, jer to nećemo - naveo je predsednik Srbije.

Vučić dodaje, da se oduvek pitao, odakle su došli avioni koji su pobili decu.

- Kada pitate sve to, oni kažu da ste ratni huškač, da ste neko ko unosi nemir... kako će nam vredeti život ove dečice, ako se ne setimo druge dečice koja su ovde dala život? - dodaje predsednik.

Za nas je važno da vidimo kako da ekonomski podignemo ovaj kraj, i zato ćemo da uložimo novac, da ljhudi žive bolje, da se osećaju sigurnije, i da mogu da grade budućnost za svoju decu, rekao je Vučić.

- Dobro je da imate dobar duh, da se sa Dodikom šalite oko sankcija, ali nije to baš tako, teže je. Drago mi je da imate duh, i jasno mi je da Mile ima nesalomiv duh povodom sankcija i svega. Znamo da je Beograd nekada okretao leđa od nekih stvari, ali se to nikada više neće ponoviti. Uvek ćemo pomagati narodu na zapadnom delu Drine - rekao je Vučić.

Kako Vučić dodaje, Srbija će učiniti sve što može, da oni koji su ubice dece, konačno budu izvedeni pred lice pravde.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ovo dan kada se obeležava stradanje.

- Ovde su ubijani naši ljudi,deca, roditelje. Ovde nas je okupio Aleksandar Vučić. Čovek koji nije oklevao da se ovde napravi obeležje. Ovaj čovek je oduševljen lepotom krajolika, i sa žalom jer se sve ovako ovde desilo. Ovde smo da kažemo da nećemo zaboraviti - rekao je Dodik.

Dodik je dodao da Vučić ima emociju koja je motivisana potrebno da se ovim ljudima pomogne, dodajući da će večeras zajedno boraviti u Prijedoru.

- Neki se ponašaju kao da ovde niko nije stradao. Nama to niko ne može da zabrani, i to je ono što nas okuplja ovde. Bezgranično sam zahvalan Vučiću, što pored silnih obaveza jeste ovde - naveo je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je potom ponovio: Neka živi Republika Srbija, Republika Srpska, neka živi Aleksandar Vučić!

Vučić je potom položio venac na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti gde je 7. avgusta 1995. godine granatirana kolona srpskih izbeglica.

"DOBRO JE DA SMO OVO OBELEŽILI"

- Na ovom mestu je poginulo četvoro dece, to su Jovica, Nevenka, Darko i Žarko... Izbeglička kolona. Njih osmoro je išlo iz lapca, a dvoje je išlo iz Benkovca. Dobro je da smo to obeležili, dobro je da se doveka nismo pravili kao da se to nije dogodilo. Zahvalan sam Dodiku, i što smo postavili ovaj krst - priča Vučić.

Kako je dodao predsednik, dobro je da postoji opredeljenje ljudi da se sve ovo ne zaboravi.

- Niko nije hteo da podigne optužnicu 26. godina, a kada se neko setio da podigne optužnicu, postao sam najgori rušitelj mira i stabilnosti u regionu. A samo Srbija nije želela da ubice dece prođu nekažnjeno - naveo je predsednik.

Vučić je potom istakao da je Srbija koliko je mogla pomagala manastirima, navodeći da voli da vidi kako izgleda prava svetinja, napominjući da Srbija koliko može, uvek pomaže Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Potom će biti održan Savet za saradnju Srbije i Republike Srpske, a planirano je i potpisivanje Sporazuma o izgradnji dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama - jedan u Gradini, drugi u Beogradu.

