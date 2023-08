Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, podsećajući na današnji dan kada je pre 28 godina počelo najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata i hrvatske zločinačke akcije „Oluja“, rekao je da je danas tragičan dan za srpski narod jer se sećamo proterivanja više od 250.000 Srba sa svojih vekovnih imanja i ognjišta u Hrvatskoj.

- Tek poslednjih desetak godina se na dostojanstven način taj datum i obeležava. U tome učestvuje ne samo državni vrh Republike Srbije već i Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. Vidimo da se iz godinu u godinu na svim važnim tačkama na srpskom kulturnom području to obeležava. Ove godine je to u Prijedoru u Republici Srpskoj - istakao je Đurđev za Hepi televiziju.

- Tu je prvi put i to je izuzetno značajno, jer je na tom delu teritorije su Srbi najviše stradali za vreme Drugog svetskog rata u logoru Jasenovac i za vreme zločinačke akcije „Oluja“. Mislim da je kultura sećanja jedna od najvažnijih stvari gde mi kao narod moramo na najadekvatniji način da to negujemo - rekao je Đurđev i naglasio da smo mi rame uz rame po stradanju sa jevrejskim narodom.

TREBA DA SE UGLEDAMO NA JEVREJE

Đurđev je istakao da smo videli koliko je za jevrejski nacionalni identitet i za opšte čvrstinu države ta kultura sećanja uticala, i mišljenja je da ukoliko se ugledamo na njih, što i činimo, kako je rekao, da će to vrlo brzo uticati na naš nacionalni identitet.

Đurđev smatra da ćemo tako biti homogeniji kao nacija i da ćemo moći mnogo veće rezultate i ciljeve da postižemo upravo opominjujući sebe, kako je dodao, da se ovakve tragedije više nikada ne dogode.

VUČIĆU NISU DOZVOLILI ULAZAK U HRVATSKU DA POLOŽI CVEĆE NA GROBOVE STRADALIH SRBA I SVOJIH PREDAKA

Đurđev je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić direktni potomak stradalih Srba u Jasenovcu i praktično, kako je istakao, njegova porodica može da zahvali Bogu što su opstali.

- On je pokušao prošle godine da poseti grobno mesto svojih predaka, odnosno Jasenovac. Dva puta je slao zahtev i predložio da u bilo kom svojstvu - da li kao privatno lice ili kao predsednik Srbije položi cveće na grob svojih predaka koji su tamo stradali. Republika Hrvatska to nije dopustila - naglasio je Đurđev i dodao:

- Ako ništa drugo Jelena Milić nije pokazala nijednim svojim delom da se trudi da najugledniji politički autoritet u Srbiji, a to je svakako predsednik Aleksandar Vučić, oda počast, ne samo svojim precima, nego svim onim stradalim Srbima kojih je stradalo više od milion u logoru Jasenovac. To je područje jedino u istoriji od kada postoji svet da je imalo sistematski logorno mesto za ubijanje male dece.

JELENA MILIĆ JE MOGLA DA SE USPROTIVI ODLUCI HRVATSKE

Đurđev je rekao da, ako ništa nije mogla drugo da se uradi, da je mogla to i da on ni reč ne bi rekao protiv nje.

- Ovih dana vidimo da je ona išla u Vukovar, da je tamo naricala nad sudbinom onih ustaša koji su stradali napadajući srpski narod koji je pokušavao da se odbrani na bilo koji način. Podsetiću da oni nisu imali adekvatnu podršku Srbije u tom trenutku, tj. rukovodstva Srbije, već su se sami snalazili na način na koji su znali i umeli - istakao je Đurđev.