BULATOVIĆ ZA PINK: Trebalo mi je tri godine da shvatim da je SVE PRAZNO u toj OPOZICIONOJ PRIČI - Oni su opozicija svojoj državi!

Dejan Bulatović, samostalni poslanik, ističe da više ne zna šta da kaže o našoj opoziciji.

- To je toliko besmisleno postalo, da jedan priča jedno o ovom, pa o onome - rekao je Bulatović za Pink i dodao:

Kada bi ih mesec dana ostavili bez državne kase, oni bi imali problem šta da pojedu.

Bulatović je istakao da je većina sadašnje opozicije bila na vlasti, a da to više nije jer su bili loši.

- Čim si bivši, znači loša je priča. Onda dođeš do toga kako su oni krenuli da se bave politikom, dođeš do toga da su bili skromni ljudi, jedan od lidera opozicije bio je perač prozora. On kaže da je prao prozore i zarađivao od toga - kazao je Bulatović, a na pitanje ko je to, rekao Dragan Đilas.

On se hvalio time. On je zaradio, naučio. Šta si naučio? Imaš ljude koji se bave politikom 24 sata i nema finansijske afere...

Bulatović je rekao da je današnja opozicija gradić Pejton u kojem nema šta nema.

On je naglasio da i je i kada je bio potpredsednik Dragana Đilasa reagovao na ono što mu se nije sviđalo.

- Ono što se desilo, ja sam zato u javnosti ispričao da je on pretukao svog psa. To je bio jedan sukob i ja sam u tom trenutku odmah reagovao. Mislim da je to moralnost, reagovati kada su stvari takve - kazao je Bulatović i dodao:

Mi kada smo imali sukobe u stanci, on zalupi vrata. Čoveče, kontroliši se, moraš, znači emotivno nedozreo čovek. To je klasična priča o ljudima koji imaju mnogo para, a dobili su ih na lagan način, preko politike.

Bulatović je istakao da je potrebno da se grade fabrike i da narod živi i da ne želi da bude opozicija državi.

- Naše Kosovo je naša zemlja, kad se radi obilaznica, to je nešto što je dobro, gradiš fabrike - rekao je Bulatović i dodao:

Trebalo mi je tri godine da shvatim da je sve prazno u toj opozicionoj priči, potpuno prazno, da su oni opozicija svojoj državi, jedino što znaju je da traže besmislene smene.

Bulatović je naglasio da je to nejedinstvo u najtežim trenucima bilo znak da napusti stranku.