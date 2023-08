'TREBA DA RADIMO VIŠE DA BI SMO IMALI VIŠE' Predsednik Vučić: Nismo najbogatiji, ni bogati, ali nismo više ni siromašni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je najgledanijeg “Novog vikend jutra” na TV Pink kod voditeljke Jovane Jeremić.

- Ne mislim da je važno za ljude kako politički protivnici komentarišu. Očekivao sam da će dobar deo njih da kaže da želi da učestvuje u velikom podizanju Srbije. U projektima, 1000 ljudi ima ideje šta da se uradi u njihovim mestima - rekao je Vučić na početku komentarišući to što opozicija ne želi da učestvuje, dok obični građani imaju ideje.

- Ja sam očekivao da će dobar deo njih da kaže da želi da učestvuej u projektu. Hiljadeljudi imaju ideju šta žele da se uradi kod njih. Svi ljudi žele da vide mnogo dobrih stvari.

- Ja ne znam ko je ovo, ali verovatno je moja krivic što ne znam ko je gospođa. To pokazauje kako ljudi žive u zatvorenim sistemima. Mi smo izgradili potpuno novi Klinički centar u Nišu, Klinički centa u Beogradu, dograđujemo centar Vojvodine, kreće i Kragujevac da se radi... tri kovid bolnice kad aje bilo najpotrebnije, a sad aće imati upotrebnu vrednost. Evo neka oni kažu koju su bolnicu izgradili oni? Sada vam drže predavanje u vreme kad aje izgrađeno mnogo bolnica. Što s etiče škola preko Kancelarije za javna ulaganja je odrađeno mogo škoa. U Sjenici ćemo otvoriti najmoderniju školu tamo. Dec aće tamo imati bazen u školi. Upravo smo time želeli da pokažemo d aulažemo i u škole van beograda. Što se tiče stadiona, potrebni su i oni. Ljudi vole sport. Naka od svetskih agencija će upravljati stadionima, d azarađuju novac. Sve nam je to potrebno. Ljudi su ostali u prošlosti... Oni i dlaje misle da je u Srbiji plata 250 evra. Sad će novi štrajk prosvetnih radnika, a od septembra dobijaju povećanje od 5 posto. Nama je odlazio veliki broj medicinskih sestara, više nego lekara. Ulagaćemo taj novac. Nećete s eosloboditi ovakvih vrtsa kritika. Oni se kreću u krugu istomišljenika, koje će bezbroj puta ponavljati.

- Imate sa jedne strane rat u Ukrajini, a sa druge strane imate svakodnevne napade na Srbe, a niko o tome kao da ne govori. Kurti podiže duhove u Severnoj Makedonije, a mi ipak želimo da sve uradimo zajedno.

- Ovi Šolakovi mediji to pokazuiju kako neki žive u zatvorenim sistemima. Mi smo izgradili potpuno novi klinički ccentar u Nišu, izgradili novi Klinički centar u Beogradu, u Vojvodini, kreće i Kragujevac, izgradili smo tri kovid bolnice kada je to bilo najpotrebnije o sad moje pitanje je. Svi znamo da niste izgradili ni jedan stadion, a niste izgradili ni jednu bolnicu- rekao je Vučić.

- Zašto stadioni? Pa da sklonimo decu od ulice, stadione ćemo dati stranim agencijama da vode. Ljudi su ostali u prošlosti. Oni su na nivou da je plata u Srbiji 250 evra. Oni samo kukaju.

- Nećete se osloboditi ove vrste kritika, ali ona je besmislena, ali ona nas tera da radimo više- rekao je Vučić.

- Predsednik je podsetio da su do 2012. godine nisu izgradili nijednu bolnicu.

- Od Zemunske gimnazije do Bele Palanke. Otvaramo u Sjenici najmoderniju školu, imaće bazen. Ulažemo u škole. A zašto stadioni? Zato što nemamo stadione. Zato što ljudi vole da gledaju fudbal.

Predsednik je podsetio na povećanje plata za prosvetne razlike koje će kumulativno iznositi 16 odsto.

- Odlazio je veći procenat medicinskih sestara nego lekara. Želimo da ih zaustavimo da odlaze, da se vrate u Srbiju i radićemo i radimo na tome.

- Nemam problem sa tim jer će se tad tek videti, onda će ljudi moći da mere rezultate.

Predsednik je saopštio i lepu vest, te da je sada malji odliv iz zemlje.

- Danas i formalno imate i 500.000 ljudi više zaposlenih nego 2012. godine. Ovde će život biti ne mnogo lošiji od onoga na Zapadu. Radićemo da vratimo ljude.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, podsetio je na radove auto-puta Ruma- Šabac, ali i na prugu do Niša koja bi trebalo da se završi do 2027. godine.

- Kada budem poražen na izborima, ili se sam skonim, tada će se analizirati rezultati. Kada analizirate 90te isto moćete to reći. Sada imate 500.000 više zapošljenih nego 2012.godine.Sada postoji povratni proces i sve je manji odliv iz zemlje. Ljudi će se vrati u svoju zemlju. Kada prosečna plata pređe 1000 evra ljudi će se vraćati. Ja nema problem kada su novinari ostraščćeni, ali je dobro da se barata činjenicama.

- O Beogradu na vodi, Skajlajnu, o velelepnoj železničkoj stanici, to su stvarni projekti i ozbiljne stvari. Zato želim da predstojeće vreme iskoristimo u jedinjavanju. ja im znam rejtinge...to nije impresivno. Za nas je važno da pružimo ruku, da razgovaramo, da uključimo i njihove stručne ljude ako ih imaju. Otvaramo auto put Ruma Šabac... znate li šta je to za ljudi koji idu u tom pravcu. Uštedeće 15 do 20 minuta... Te promene su vidljive. Ja hoću dado 2027.zavrćimo brzu prugu do Niša, da se uradi obilaznica, to su velike stvari. To da hoću dauradimo i autoput do Zrenjanina. Metro prva linija je gotova do 2028. Uradićemo i fasade u mnogim gradovima, cenar gradova...to nam je cilj d aljudi vide uređene fasade, pa će obilaziti sve ostalo što možda ne bi obilazili plus sve ove puteve. Ulepšavaćemo i Kragujevac, tu tržnicu koja je najlepša zgrada. O istoku Srbije da ne govorim.- rekao je Vučić.

- Ja samo kažem da nisma impresionira njihovim rezultatima i popularnošću i to je to. Ljudi ne menjaju svoja opredeljenja zato to im jeneko rekoa da neko stoji bolje ili lošije na istraživanjima. Ako je vama tako lako, nastavite tako- rekao je Vučić.

- Postoji li stvar u zemlji za koju ja nisam kriv? Ovakve stvari kada imate, velike tragedije, da to pokušavate da iskoristite u te svrhe...Pamtiće se to dugo...U BIH dogodila se strašna tragedija, 4 mrtvih i 3 ranjenih i to nije uradilo dete od 12 godina.. Čovek je ušao u direktan prenos, i to traje, i neko ne iterveniše, Jeste čuli da su nekome tražili ostavku...Niko ništa! Ovde sam ja za sve kriv! Svi pronalaze alibi u meni. U svakom ministrastvu postoje šefovi koji idu i pričaju da sam ja za sve kriv. A to pričaju zato što ne mogi da rade baš ono što su želeli- rekao je Vučić.

- Kada Sabah u Azerbejdžanu da go Partizanu, kriv je Vučić jer je on namestio neke da budu u Partizanu. Vaša odluka je i ko će da bude u Zvezdi i ko će da bude u Partizanu. Ja sam jednom pogrešio pre 10 godina kada sam se umešao i to nikada ne bih sebi dozvolio. To je kada tražite krvica za sve i svi pronalaze krivca u meni.

- Ja sam prethodih dana učestvovao u nekim trazgovorima gde sma shvatio da u toj borbi nemate šansu. Teorije zavere su na svakom koraku. Te priče od tome puštaš kišu preko svog harpa u Barajevu, piramide u regionu, ljudima je lakše da se odbranite od toga- rekao je Vučić.

- Ja sam Anu zamolio da ne potpisuje istopolne brakove. Ja sam to zabranio. Mnei ne smeta LGBT populacija, nemam ništa protiv njih ali dok sam predsednik-ne može!

- Mi moramo daradimo više... plata će nam uprakos inflaciji biti veće.Ali jesmo li radili više ili manje. Koliko puta odemo na more i planine... Onda kad se vratimo tražimo povećanja. Pitanje je do kada ćemo to moći da izdržimo. Sve sepretvorilo u ludilo. SVi moraju da bud pod staklenim zvonom- rekao je Vučić.

- Ne može da se radi sve manje, a da su nam plate sve veće. Penzioneri su odradili i mi sada moramo da zaradimo za njih. Plate će biti realno veće, uprkos inflaciji. A jesmo li zaradili? Jesmo li radili više? Za dve godine je povećanje penzija 55 odsto... Koliko ljudi godišnje idu na neki siti brejk, koliko puta idu na more i planine? Ja ne idem, ali se pitam koliko ćemo moći da izdržimo to. A kad se vrate sa letovanja, onda kukaju... poručuje Vučić.

- U Hrvatskoj su uveli da se ne radi nedeljom. Katastrofalna odluka. Nisam hteo o tome da razgovaram sve dok imam uticaj. Ko ste vi da meni branite da radim nedeljom, da prodam pljeskavicu ili sveće... ne pada mi na pamet da radim takve stvari. Kao i litijum. Niko ne razume zašto. Svi u Evropi idu u litijum, samo mi ne. Jedino smo mi stručnjaci koji imaju to belo zlato, savremenu naftu... Sa tim moramo da se izborimo. Važno je da o ovim stvarima otvoreno govorimo. Razvijamo dualno obrazovanje, zato su pojedine nacije uspešnije od drugih. Gde ne budemo ulagali u dualno obrazovanje... Ljudi ne poznaju svoju zemlju i treba da je upoznaju. Gradimo Srbiju, moramo o sebi da razmišljamo o realnom poslu, a ne o tome kako ćemo lakše da prođemo, da što manje radimo, a da psujemo državu što nam plata nije veća iako mi manje radimo.

Tek posle korone ljudi su shvatili koliko je naša Srbija lepa. Ne razvija se ravnomerno, ali se radi na unapređenju. Mi moramo o sebi da razmišljamo, a ne samo dfa razmišljamo kako ćemo da uzmemo više- rekao je Vučić.

- Dobio sam neki novi elan kad sam video kako će Srbija da izgleda 2027. godine. Te 2027. će biti 15 godina da zaokružimo šta smo sve uradili. Do Budimpešte će biti pruga... Za mene je važno šta će u istoriji da piše, da zadržimo čvrstu valutu, da uradimo sve što možemo. Evo dinar je 11 godina stabilan, a to nikad nije bilo. Kad su realne plate bile veće nego danas? Nikad. U Beogradu je već plata prosečna hiljadu evra i više... Kreće prijava majki za 10 dana za pomoć od 10.000 dinara po detetu. Hoćemo majkama da pomognemo, istakao je Vučić.

- Ljudi uvek kažu sve je skupo ali neće niko reći da je struja jeftina, hleb jeftin, ulje jeftinije nego u regionu, jaja su jeftinija. Svi će reći kako je sve skupo. Mi smo zaostajali za BiH oko 80 evra, ali sad imamo veća primanja nego tamo. Sve više zavisimo od stranih radnika. Nije samo da se vrate naši, mi imamo problem što neće naši ljudi da rade. Dostavljači hrane su vam 40 odsto stranci. I to pokazuje da se zemlja razvija i da ide napred- rekao je Vučić.

- O meni govore sve najgore da sam narkoman, a nisam u životu cigaretu zapalio! - rekao je Vučić.

- Danas kada smo obavešteni i kada polažemo račune našem narodu to ne valja. Oni imaju svoje interese. Uvek ćete pronaći određen broj ljudi koji želi da vas uvredi- rekao je Vučić.

U Zapadnim medijima su pokušali da povežu Vučića sa kriminalnim strukturama:

- Oni rade ono što bi oni radili. Kad vas sitan kriminalac Borivoje Borović, kaže da će vam pronaći skrivenu komunikaciju na Skaju oni uvek polaze od sebe. Ja nikad nisam koristio skaj telefon, tri godine su tvrdili da sam imao veze sa Jovanjicom. Ja nikog nisam tužio. Trebalo bi da podnesem 10 hiljada tužbi dnevno ako tako gledam.- rekao je Vučić.

U životu nisam video Skaj telefon. Čuli ste Lutovca koji kaže da ne zna o tome ništa, ali je u stanju da ljude optuži za sardnju sa organizovanim krininalom- rekao je Vučić.

- Oni polaze od sebe, znaju kako je bilo u njihovo vreme, kad je ubijen predsednik Vlade niko ostavku nije podnosio. Njima miljenici postaju najgori kriminalci za tri dukata koja dobijaju- rekao je Vučić.

Kad izgube sporove onda kukaju i o tome ne obaveštavaju nikog- rekao je Vučić.

Povodom izjave Safete Biševac da joj se "zavrtelo u glavi" kada je slušala Vučića o tome šta će sve biti izgrađeno, da je pomislila da to priča neki šeik, Vučić se zahvalio iako nije ona imala nameru da ga pohvali, ali zapravo je ova njena "kritika" bila pohvala za sve.

- Nismo najbogatiji, ni bogati, ali nismo više ni siromašni. Beograd je toliko promenjen, toliko drugačiji, lepši i uspešniji i tek će biti, ali hoću da to bude i Niš, Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, šabac, Loznica, Valjevo... Ako vam to liči na šeika i sultana, u redu, poručuje Vučić.

Poručio je da narod ne mora da brine što se tiče gasa, da postoje rezerve.

- Proveravam i konzerve graška i pasulja... Suviše je ovo ozbiljna država i ne treba da brinu, a jedino o čemu treba da razmišljaju jeste koliko treba da rade, rekao je predsednik.

Mi trebamo da radimo više da bi smo imali više. 

