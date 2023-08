ĐURĐEV: BESPLATNO ZEMLJIŠTE ZA PAROVE NAKON 10 GODINA BRAKA!

Srpsko liga, po uzoru na predlog iz ruske Državne dume, predlaže da se porovimo koji su već deset godina u braku i imaju decu, svoju ili usvojenu, besplatno dodeli državno zemljište koje bi mogli da obrađuju, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On smatra do je to najbolji način da se iskoristi 200.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišto koje je danas van upotrebe.

- Srpsku državnu zemlju treba dati onima koji su budućnost Srbije - mladim parovima i njihovoj deci. Tako ćemo demogrofski obnavljati našu državu i uvećati blagostanje njenih građana- istakao je Đurđev.

Baš zbog ovakvih političkih poteza preko 77 odsto Rusa veruje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, pokazuju rezultati istraživanja Ruskog centra za istroživanje javnog mnjenja.

Predsednik Srpske lige uveren je da će ovaj predlog naići na razumevanje vlasti.

- Ministar za brigu o selu Milan Krkobobić je, uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uradio mnogo togo u poslednjih nekoliko godina za obnovu srpskog sela. Nakon besplatne dodele seoskih kuća mladima, mislim da je vreme da se načini korak dalje i obezbedi raspodelo zemlje onima koji imaju želju i volju da je obrađuju. To bi bilo ulaganje koje bi se višestruko isplatilo - zaključio je Đurđev.