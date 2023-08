BULATOVIĆ ZA PINK: Jedini cilj opozicije je da zemlja i narod budu siromašni kako bi se dokopali vlasti! LJUDI BEZ PERSPEKTIVE

Samostalni narodni poslanik Dejan Bulatović kaže da opozicija konstantno, zarad svojih političkih interesa, radi protiv svoje zemlje što je krajnje skandakozno i neprihvatljivo.

Kako kaže, opoziciji je cilj da zemlja i narod budu siromašni, i to je upravo ono što oni žele. Pokušavaju da demonstriraju silu, i traže ventil nezadovoljstva naroda, kako bi to, ako budu uspeli, iskoristili.

- Predsednik Srbije poštuje Ustav, bori se za građane na KiM, pregovara, razgovara, i sa EU i sa SAD, i onda ne možete da nađete to nezadovoljstvo. Radi se i na putevima, otvaraju se fabrike, i tu više nema uporišta takvoj priči. Danas kada se govorio protestima, sada, kako vreme odmiče, vidimo da je sve orkestrirano. I jedino što Kurti radi je rat, i zato taj režim opstaje tamo, međutim, ovde to ne sme da se dešava, mi ćemo odgovarati mirom. To je poraz za njih - rekao je Bulatović.

Ovo nije opozicija, rekao je Bulatović, jer je to bivša vlast, a oni nikako ne mogu da budu opozicija.

- Što nije bilo bolje kada su oni bili vlast? Imamo ministre, sekretare, predsednike opština... To je bila korupcija, kriminal, osvedočeno kršenje Ustava. Vi ste ljudi bez perspektive, pokušavate da dođete na vlast bez izbora - rekao je Bulatović, te se dotakao Dragana Đilasa:

- Hajde da pričamo o tome ko je pretukao psa? Ja sam čoveka zvao da izađemo na duel, a njega nema. On kontroliše N1, Novu S, a sada bi da uređuje Pink. Što, za razliku od napada ne kaže da li je tukao psa, da li kontroliše opozicione televizije, je l' on bio gradonačelnik, ministar, je l' zaradio pare? Pre ili posle dolaska na vlast? Tebi se sada sve to ne sviđa, ne sviđa ti se ni emisija na Pinku... Ma nemoj - kaže Bulatović.

Komentarišući satiričnu emisiju koju je najavio direktor Pink Media Group Željko Mitrović, protiv koje se Đilas buni, Bulatovi kaže da je to već aktuelno u svetu, i da se i sam ne bi bunio kada bi bio u istoj.

- Ako je nešto jasno u ovoj zemlji, jasno je odakle je ta "kuhinja" odakle sve kreće - rekao je Bulatović.

