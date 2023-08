Đurđev: Ministar Vučević meta crnogorskih šovinista jer im ne da da komadaju Srbiju!

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u svojim nastupima više puta jasno pokazao da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet svake zemlje, uključujući i Ukrajinu i susedne Crnu Goru i Severnu Makedoniju, ali činjenica da se drznuo da brani isto to na primeru svoje sopstvene zemlje smeta crnogorskim antisrpskim šovinistički medijima i propalim političarima i DPS jurišnicima poput Miodraga Vlahovića i Ivana Vukovića, jer ti i takvi, zajedno sa svojim zapadnim mentorima, sanjaju da Srbiju svedu na beogradski pašaluk, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je pojasnio da je ministar Vučević, govoreći o tome da će se Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji obiti o glavu priznanje tzv. Kosova, jasno i nedvosmisleno mislio na to da će te zemlje takođe postati objekat velikoalbanskih pretenzija, a ne samo Srbija.

,,Kada god neko iz Srbije pomene Crnu Goru u bilo kom kontekstu, to je mešanje u unutrašnje poslove Crne Gore, a kada Crna Gora podržava da se od Srbije otima deo teritorije, to je valjda njihov znak zahvalnosti nama jer im školujemo decu i lečimo bolesne. Zemlja koja sprovodi aparthejd nad 30% svojih stanovnika samo zato što su Srbi, baš kao što je to činila Ukrajina sa Rusima, a u kojoj Albanci već sada drže mnoge poluge moći i žele da je rasparčaju, i sama treba da se zamisli da li je u budućnosti čeka scenario sličan ukrajinskom" - naglasio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige istakao je da zvanični Beograd konačno, posle dugo decenija, vodi odlučnu politiku u pravcu zaštite interesa Srba u Crnoj Gori, ali i raskrinkavanja i uništavanja mafijaških crnogorskih struktura u samoj Srbiji.

,,Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u skoro svakom svom obraćanju pominje slučaj Srba u Crnoj Gori i njihovu obespravljenost, a i sam je bio meta crnogorskih mafijaških klanova koji su mu pretili ubistvom. Srbi u Crnoj Gori imaju samo Srbiju da ih zaštiti i, za razliku od vremena Tadića i Koštunice, mogu u svakom trenutku da se oslone na Vučića i Vučevića, jer oni krajnje ozbiljno shvataju Ustav Srbije koji im nalaže da štite interese svog srpskog naroda bilo gde na svetu, a posebno tamo gde je na svojim vekovnim ognjištima" - zaključio je Đurđev.