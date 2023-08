SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI SE OSEĆA IZDANO! Graovac: Spajić je bio protiv Mila, a sada ide njegovim stopama! ON JE SADA PIJUN U NJEGOVIM RUKAMA

Pokret Evropa sad (PES) ima većinu za formiranje vlade, saopštio je mandatar Milojko Spajić i najavio da će predsednik Skupštine biti lider Demokrata Aleksa Bečić. Prema njegovim rečima, vlada će biti formirana bez predstavnika koalicije Za budućnost Crne Gore koju čine bivše članice prosrpskog Demokratskog fronta (DF).

To znači da bi vlada trebalo da bude formirana od PES-a, Demokrata Alekse Bečića, manjinskih stranaka i Socijalističke narodne partije (SNP).

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da se iz Podgovrice vodi negativna kampanja prema Srbiji, sa pokušajima da se Beograd označi kao krivac za neke procese koji idu svojim tokom.

- Tu pre svega mislim na Spajića i njegovu odluku - rekao je Graovac.

Ako je već povukao potez koji je povukao, vidimo sa jedne strane da on pokušava da ukaže na to da se Beograd meša u neke stvari u Podgovorici, a sa druge strane ispada da je Beograd eksponent neke druge politike, koja je strana.

- Sada imamo proces formiranja vlade. Prethodni izbori su bili takvi da smo sa jedne strane imali one koji su podržavali Mila, a sa druge strane oni koji ne. Rezultat se poklopio sa predsedničkim. Kada uzmete to u obzir, Spajić je bio protiv njega, a sada ide u interesu ka njemu, odnosno ka Milu - priča Spajić.

Srbima se ne veruje zbog stranog faktora, objašnjava Graovac.

- Srbi u Crnoj Gori nisu eksponent ničije politike, to je samo etiketa, koju i sam Spajić koristi - dodaje Graovac.

Na izborima je odluka građana bila da se Milo gurne na marginu, a sada vidimo nešto drugačije, priča on.

- Unutar sistema imamo ljude koji su duboko vezani za Mila. I da to ne bi bilo, mora se imati veća većina. Spajić nema ni 44 odsto, pitanje je da li ima 42. A da li on sa tim može da sprovodi reforme? Ne. To nam govori da neće biti daljeg obračuna sa koruptivnim sistemom. Vraćamo se na to da je sve velika prevara - naveo je Graovac.

Spajić je pijun u njegovim rukama, podvukao je Graovac.

- Nije prevaren ovde Mandić ili Knežević, prevaren je narod Crne Gore - priča Graovac.

Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, ističe da je situacija teška i dramatična i da se ulazi u nove tenzije.

- Srbi su opet prevareni u Crnoj Gori. Na sve načine se pokušava da se oni izopšte, ne samo iz vlade, već iz života. On ide stazom Mila, Krivokapića i Abazovića... Ovo se neće dobro vratiti Spajiću, ta vlada će biti kratkog veka - rekao je on.

- Ja se kao glasač Jakova Milatovića osećam izdano - napominje Dajković.

Autor: