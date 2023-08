VUČIĆ U PETROVCU NA MLAVI: Novi most je urađen za tri meseca - Ovo za građane znači život, sve jako lepo izgleda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na mostu preko Mlave u Petrovcu na Mlavi.

Obilazak je počeo u 10 sati, a tom prilikom je predsednik Vučić rekao da je posao dobro urađen.

- Oni su to uradili neverovatnom brzinom, radili su u dve, nekada i tri smene. Mi smo krivi, devet meseci isključen iz saobraćaja, a ovaj most je ključni za ceo Petrovac. Problem je što mnogo toga stoji, niko ne održava - rekao je Vučić i dodao da iako se most čini malim, to košta milion i po evra.

- Prioritetno je da se uradi most u Kučevu, pošto nas vezuje sa Majdanpekom. Ima ovaj put u Kostolcu, koji je u užasnom stanju. To treba da proverite - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da sada sve jako lepo izgleda i da je ovo pitanje odnosa prema ljudima, građanima.

- Ovo je njima život, daleko im je auto-put - naveo je Vučić i dodao da je sve srušeno i da je novi most urađen za tri meseca.

Vučić se zatim našalio sa Zoranom Drobnjakom, direktorom JP Putevi Srbije, rekavši da on plaća doručak.

Vučić je upitao lokalno rukovodstvo šta je još potrebno da se uradi za Braničevski okrug.

Predsednik Vučić se rukovao sa radnicima i čestitao im na dobro obavljenom poslu.

- Koliko stranaca je radilo - upitao je Vučić i dobio odgovor da ih je sedam radilo.

Vučić je rekao da u Srbiji na građevini uglavnom rade ljudi iz Indije, Turske, Bangladeša, te istakao da je taj posao jako težak.

Predsednika Srbije je dočekao veliki broj građana i to gromoglasnim aplauzom.

- Dragi prijatelji hvala vam na dočeku, nisam ja došao zato što je ovo veliko remek-delo, već zato što ovo pokazuje naše slabosti, ali i naše dobre strane kada odlučimo sebe da menjamo - kazao je Vučić.

Kako kaže, naučio je da ne mogu da se učaure u kabinetima, već da idu u narod i da vide šta ljudi žele.

- Hvala na toj lekciji koju ste nam očitali, a zbog čega sam ponosan što Petrovcu na Mlavi možemo da isporučimo ovako lep most - rekao je Vučić i dodao da će biti rešeno i klizište.

Vučić je istakao da mu je najveća želja za Petrovac da se vrati veliki broj ljudi iz inostranstva.

- Ni tamo više ne teče med i mleko, još uvek žive bolje, ali polako pristižemo - rekao je Vučić i dodao da bi ti ljudi značili, da zajedno gradimo bolju Srbiju.

Predsednik Srbije se zahvalio na velikoj podršci i rekao da nas očekuju ne laki meseci.

- Očekujem veliki broj pretnji - najavio je Vučić. Predsednik Srbije je zatim rekao predsedniku opštine da razgovara sa ljudima.

- Ako nisu u pravu, reci da nisu u pravu. Sedi sa narodom i razgovaraj sa ljudima - poručio je Vučić i dobio ogroman aplauz okupljenih.

Predsednik Vučić je naglasio da je narodu potrebna pažnja i da je zbog njih tu, a ne zbog sebe.

Vučić je rekao da je bio u Beču, gde mnogo naših ljudi radi u jednom hotelu, te da je prošli put bio prvi put da su mu rekli da se vraćaju.

- Ja idem sad sa ovim ljudima u kafanu da nešto pojedem i popije, 15 minuta, pa posle u Valjevo - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić se zatim slikao sa dečakom, koji mu je dao poklon.

PITANJA NOVINARA

Poštujemo Crnu Goru

Povodom formiranja Vlade u Crnoj Gori Vučić je rekao da neće da se meša u njihova unutrašnja pitanja.

- Bavićemo se pitanjem našeg naroda i političkim delovanjem, ali prvo da se formira Vlada. Mi poštujemo Crnu Goru, cenimo je i sačekaćemo da vidimo kako stvari idu, pa ćemo komentarisati - rekao je Vučić.

''RAPORT''

Povodom pisanja opozicionih medija da je kod ruskog ambasadora išao na raport Vučić je rekao da Bocan-Harčenka poznaje godinama i da ne bi pogrešio da kaže da su prijatelji.

Kako kaže, kada napišu da ide na ''raport'', ti neki polaze od sebe, jer oni to rade.

- On je bio moj gost, ne ja njegov - precizirao je Vučić.

Spomenici narodu

Govoreći o stadionu Vučić je rekao da sve to što radi ostaje spomenik narodu, a ne njemu,

- Što oni nisu dizali spomenike nikome i ničemu. Njihovi spomenici su bile zakatančene fabrike - kazao je Vučić.

Izbori u Beogradu

Vučić je istakao da ako opozicija jasno bude izrazila volju za izborima, imaće ih brže nego što su mislili i izgubiće opet, jer narod ne možete prevariti.

Tender za most

Vučić je upitan o tenderu i ko je izgradio most rekao da ne zna ko je sve radio, da se radilo na tome da most bude što pre završen i da niko nije trpao novac u svoje džepove.

- Putevi Srbije su radili po sopstvenom cenovniku trudeći se da urade što brže. Sve mora da se radi po procedurama, ali ljudi ne mogu da čekaju - naveo je Vučić i dodao da ga ne zanima koje su firme radile most, da je bitno da je dobro urađen.

Predsednik Vučić se zahvalio okupljenima i poželeo im sve najbolje.