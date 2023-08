JA SAM TITOV UNUK I KRŠTEN SAM U PRAVOSLAVNOJ CRKVI! Joška Broz u telefonu čuva VAŽNU DEDINU SLIKU koja ima veze sa verom

Pre četiri godine ostvario je svoj san da ode na Hilandar i da prisustvuje svetoj liturgiji.

Pre neki dan je ponovo bio na Hilandaru. Za sebe često zna da kaže da je najveći živi komunista.

Da li su i koliko bliski komunizam i hrišćanstvo odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" Joška Broz, unuk Josip Broz Tita.

Prvo je obrazložio da komunizam nije bio protiv crkve:

- Zašto su ta dva nespojiva? Niko nije branio crkvu, a te zloglase pričaju pojedinci koji su hteli da se pokažu pa su maltretirali ljude koji idu u crkvu. Bio sam prisutan na jednoj slavi gde je policajac ušao i ugasio sveću. S obzirom na to da sam tada bio u službi, okrenuo sam njegovog načelnika i pitao da li ga je on poslao, nakon što je rekao nema pojma o tome, taj policajac je odmah završio svoju karijeru - započeo je Broz.

Nakon toga je rekao da država nije branila crkvu:

- Država je branila mešanje crkve u posao države, ali ljudi su imali slobodno opredeljenje. U telefonu imam dedine reči gde je lepo rekao 'Ja sam ateista, ali moja majka je bila vernik i išla je redovno u crkvu'. Trebalo bi i da napomenem da sam ja kršten u ruskoj crkvi u Beogradu, posle smrti Tita. Imao sam dosta prijatelja, kumstva, te su tražili da im krstim decu, a to ne možete činiti ako niste član crkve. Ja sam ateista, ali sam kršten, i to sam uradio zbog kumstva jer cenim to.

