Brnabić: Spremni smo da još više pomognemo ukrajinski narod

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija danas uputila 14 kamiona humanitarne pomoći Ukrajini, da je spremna da prihvati još više izbeglih iz te zemlje i da još više pomogne ukrajinskom narodu.

Brnabićeva, koja je zajedno sa ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević, ambasadorom Ukrajine u Srbiji Volodimirom Tolkačom i ambasadorom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom prisustvovala slanju novog kontigenta humanitarne pomoći za Ukrajinu, rekla je da se danas šalje pomoć u lekovima i robi za ugroženo stanovništvo Ukrajine.

"Što se tiče lekova, to je sve ono što smo mi uspeli da izdvojimo preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranja i nastavićemo sa tom praksom. Što se tiče robe, to je ona roba koja može da iskoristi narod Ukrajine koji je izgubio svoje domove nakon posle pucanje brane. To su ćebad, jastuci, sunđeri za spavanje na podu, ali i filteri za prečišćavanje vode kao i voda za piće. Ukupno 14 kamiona humanitarne pomoći koji kreću danas u Ukrajinu preko Rumunije", rekla je premijerka.

Dodala je da Srbija kontitnuirano šalje pomoć Ukrajinji.

"Poslali smo pomoć u elektroenergetskoj opremi za ukrajinski elektroenergetski sistem, dva najmodernija sanitetska vozila, uplatili smo tri miliona evra finansijske pomoći pomoći preko UNICEF i UNHCR. Radili smo letnje kampove za decu prošlog i ovog leta, sportsko-rehabilitacione kampove i upravo je završio sa radom jedan od njih", rekla je Brnabićeva.

Kako je rekla, u ovom trenutku u Srbiji je više od 43.000 izbeglih i rašeljenih lica iz Ukrajine.

"Srepmni smo da prihvatimo i više i trudićemo se da, u partnerstvu sa EU, pomognemo i podržimo ukrajinski narod u teškim okolnostima još i više. Nadamo se miru u Ukrajini i na evropskom kontinentu. To će nam svima doneti dosta toga dobrog, pre svega ukrajinskom narodu", poručila je premijerka.