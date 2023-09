Vučević: Imajući u vidu da smo vojno neutralni, borimo se da budemo što autonomniji u proizvodnji oružja

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je današnjoj svečanosti povodom prijema 53 novozaposlena u Vojnotehničkom institutu po javnom konkursu.

Ministar Vučević, tom prilikom, izrazio je zadovoljstvo zbog pojačanja koje Vojnotehnički institut dobija u najvažnijem segmentu - ljudskih resursa.

- To je preduslov za bilo kakav napredak i realizaciju planova koji su pred nama. I nije mala stvar, danas na slobodnom tržištu koje je vrlo konkurentno, biti atraktivan i dobiti nove ljude, pronaći ljude koji imaju znanje i volju, koji donose neku novu energiju, zajedno sa ljudima koji ovde rade godinama, decenijama, i koji su pokretačka snaga na Vojnotehničkom institutu - istakao je Vučević.

Prva četiri topa izlivena 1853. godine

Ministar odbrane podsetio je na 1853. godinu kada je u Kragujevcu tadašnja Kneževina Srbija izlila prva četiri topa i dve haubice i započela borbu, ne samo za nezavisnost naše otadžbine, nego i za što veću samostalnost vojne odbrambene industrije, preteče onog što je danas, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- I naravno da mi, kao država, posebno imajući u vidu da smo vojno neutralno definisali svoj položaj, radimo, trudimo se, borimo se da budemo što autonomniji i u oblasti pronalaska i proizvodnje naoružanja i vojne opreme. To je prioritet po pitanju nacionalne odbrane i bezbednosti. Tim pre to sve podiže ulog i značaj Vojnotehničkog instituta - naglasio je ministar Vučević.

On je, takođe, izrazio uverenje da pripadnici Vojnotehničkog instituta razumeju sve ono što nas okružuje i što utiče na značaj, ali i na odgovornost te institucije te ukazao da je možda u privatnom sektoru materijalni položaj zaposlenih u toj delatnosti bolji, ali da u privatnom sektoru ne postoje mogućnosti koje se rade u VTI.

- Možda neka privatna kompanija može da pruži bolje i veće plate, ali ne može da radi na ovakvim programima i ne može da radi na ovakvim projektima i to razlikuje državu od svih drugih subjekata. Zato je država uvek najjača. A vi ste onaj esencijalni deo države posebno po pitanju nacionalne bezbednosti i odbrane - naglasio je ministar Vučević.

"Nadam se da ćemo čuvati mir"

On je ocenio da predstojeći sajam naoružanja i vojne opreme "Partner 2023" predstavlja izazov, ali i šansu da prikažemo domaćoj, ali i međunarodnoj javnosti šta rade naše Ministarstvo odbrane i Vojnotehnički institut.

- Čeka nas još mnogo posla. Nadam se da ćemo čuvati mir, ali da budemo spremni za sve moguće izazove. Zato, zasučite rukave. Vama novozaposlenima čestitam, jer vi donosite neku novu energiju, a pokretačka snaga su ljudi koji rade ovde godinama i decenijama. Trudićemo se, takođe, da i neko od najmlađih oficira Vojske Srbije koji će biti promovisani 9. septembra budu upućeni na Vojnotehnički institut - naglasio je Vučević.

On je dodao da će VTI tražiti mogućnost i za prijem studenata završnih godina, ali i svih onih koji vide Vojnotehnički institut kao dobru kuću i dobrog poslodavca.

Ministar Vučević poručio je pripadnicima VTI da će nastaviti da se bori za još bolje uslove rada u toj instituciji, ali i da se nada da će otadžbina biti ponosna na ono što oni rade za nju.

- Radujem se obeležavanju 75 godina, prvih 75 godina Vojnotehničkog instituta, ali ponavljam to vam je i obaveza, to vam je i legat, to vam je i smernica kuda dalje treba da idemo. Sarađujte sa vašim kolegama iz Ministarstva odbrane i iz Vojske Srbije - poručio je ministar Vučević još jednom čestitajući prijem novim pripadnicima Vojnotehničkog instituta.

"Za 75 godina oko 1.500 različitih sredstava naoružanja usvojeno"

Direktor VTI pukovnik dr Aleksandar Kari predstavio je rezultate rada u 2023. godini i istakao da je Vojnotehnički institut eminentna i najveća institucija u ovom delu Evrope koja se bavi poslovima istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme.

- Ono čime se dičimo kao Vojnotehnički institut i pripadnici Ministarstva odbrane jeste da je do sada, za 75 godina postojanja, oko 1.500 različitih sredstava naoružanja i vojne opreme usvojeno u naoružanje i vojnu opremu. Odnosno, oko 75 odsto svih sredstava kojima je Vojska Srbije naoružana upravo je razvio Vojnotehnički institut. Svakako najvažnija stavka VTI, i bilo kog sistema, jesu ljudi - istakao je Kari i zahvalio ministru Vučeviću i saradnicima na podršci koju pružaju institutu.

