Dačić: U Džakarti obavljen dobar posao za državu

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da je u Džakarti, gde je u ime Vlade Srbije potpisao pristupanje Ugovoru o prijateljstvu i saradnji sa zemljama Jugoistočne Azije, obavljen dobar posao za državu.

Dačić je danas prisustvovao zvaničnom otvaranju 43. samita Asocijacije zemalja Jugoistočne Evrope u Džakarti, te podsetio da je ASEAN organizacija koja postoji više od 50 godina.

Ministar je objasnio da Srbija potpisivanjem Ugovora o prijateljstvu i saradnji nije postala član ASEAN-a, jer ta organizacija okuplja države Jugoistočne Azije, već se priključila njihovom ugovoru o međusobnoj saradnji.

- To je teritorija koja obuhvata više od 600 miliona stanovnika, ima više hiljada milijardi dolara BDP-a i koja predstavlja, kako oni sami kažu, epicenter ekonomskog rasta. Za našu zemlju je to značajno i zbog toga što sada imamo spoljnotrgovinsku razmenu od oko 700 miliona dolara, a očekujemo da bi to ove godine moglo da prevaziđe milijardu dolara - rekao je Dačić za srpske novinare u Džakarti.

On je naveo da Srbija najbolju ekonomsku saradnju, ako se govori o tom delu sveta, ima sa Indonezijom, Vijetnanom i Malezijom, ali da se sada otvara prostor za još veću saradnju.

- Mi smo 52. država ili međunarodna organizacija koja se priključila Ugovoru i to nema veze sa našim evropskim integracijama, kako se može čuti po zluradim komentarima da će to da šteti. Sama EU se, kao i Srbija, priključila ugovoru o saradnji, a tu su SAD, Kanada, Kina, Rusija. Za nas je to bitno i za jačanje bilateralnih odnosa sa tim zemljama - rekao je Dačić.

On je istakao da su zemlje Jugoistočne Azije, članice ASEAN-a prijateljske zemlje od kojih većina nije priznala nezavisnost tzv. Kosova i da je sad značajno jačanje bilateralne saradnje sa njima.

- Imao sam priliku da se susretnem sa kolegama iz tih zemalja - rekao je Dačić.

Na pitanje da li je razgovarao sa predstavnicima država koje su priznale tzv. Kosovo, Dačić je podsetio da su tzv. Kosovo priznali Tajland, Brunej, Malezija i Singapur.

- Razgovarao sam sa predstavnicima Siganpura i Bruneja, mogu da kažem da je to deo i naše krivice, jer u vremenu kada su donosili odluke o priznavanju Kosova nismo bili prisutni u tom regionu i njihovo pitanje je bilo gde ste bili u to vreme - rekao je Dačić.

On je istakao da će Srbija razgovarati sa tim zemljama kako bi, bez obzira na njihove odluke, poštovali stav Srbije i da ne podržavaju Prištinu u njenim zahtevima za članstvo u međunarodnim organizacijama.

Dačić je rekao da je važno da Indonezija, koja ima više od 270 miliona stanovnika, zadrži čvrstu poziciju po pitanju poštovanja međunarodnog prava.