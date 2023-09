VAŠINGTONSKI SPORAZUM OSTAJE MRTVO SLOVO NA PAPIRU! Blažić za PINK: Njegov značaj ne treba zanemariti, jedini je imao i ekonomski aranžman (VIDEO)

Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost je govoreći o Vašingtonskom sporazumu istakao da on nije samo političkog karaktera, već političko-ekonomskog.

- Neka cifra od 10 milijardi američkih investicija za Zapadni Balkan, pre svega za Srbiju je bio u opticaju. To su izuzetno velika sredstva koja bi svakako bila izdvojena za ekonomski, strukturni razvoj Zapadnog Balkana - naveo je Blažić.

On je istakao da to ne treba zanemariti jer je to jedini sporazum koji je obuhvatao i ekonomski aranžman i nije samo političkog karaktera.

Ovaj sporazum će svakako ostati mrtvi sporazum na papiru sve dok se ne promeni administracija u Americi.

Petar Ranković, politikolog, ocenjuje da Prištia nije bila voljna da aktivnije radi na primeni do sada potpisanih sporazuma.

- Briselski sporazum potpisan je pre više od 10 godina i da nije primenjen do samog kraja zbog neaktivnosti Prištine i činjenice da nemaju volju da formiraju ZSO. Ista sudbina je bila i sa ovim sporazumom koji je potpisan pre 3 godine - naveo je Ranković.

Kako je dodao, taj sporazum je izuzetno važan za Beograd jer je produbio ekonomske veze između Beograda i Vašingtona.

- Sa druge strane akcenat je u tom periodu stavljen na ekonomsku normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i tom trenutku je delovalo da će moći da se dođe do nekih značajnih pomaka u prosecu normalizacije - rekao je Ranković.

