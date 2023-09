ĆUTA PODNOSI OSTAVKU: Ovo je kap koja je prelila čašu

Aleksandar Jovanović Ćuta, kopredsednik stranke Zajedno i lider Ekološkog ustanka, navodi za Nova.rs da podnosi ostavku na sve funkcije u Zajedno. On kaže i da svi članovi Ekološkog ustanka napuštaju tu stranku.

Jovanović navodi da je Nebojša Zelenović bez da ih obavesti napravio savez sa strankom SRCE Zdravka Ponoša, Demokratskom strankom i Rumunskom partijom, a da je čašu prelilo to što im je oteta stranica Ekološkog ustanka. On kaže da je Ekološki ustanak nastao iz pokreta Odbranimo reke Stare planine, „u borbi protiv malih hidrocentrala, protiv Rio Tinta, na Revi…“.

- Ekološki ustanak je nastao na terenu. Njega čine na hiljade ljudi koji su stali u odbranu svojih reka, svojih njiva i svoje prirode. To su ljudi koji nisu politički kalkulanti, već entuzijasti i aktivisti. Taj pokret je stvaran godinama i baziran na poverenju - ističe sagovornik Nova.rs.

Jovanović navodi da je Fejsbuk stranica Ekološkog ustanka preuzeta od strane bivšeg člana Ekološkog ustanka i narodnog poslanika Đorđa Miketića, kome je povereno da bude takozvani super-admin.

- On kontroliše šifru stranice. Njemu je palo na pamet da otme ono što smo krvavo stvarali i da onemogući meni i članovima Ekološkog ustanka da postavljamo objave na sopstvenoj stranici. Drugim rečima, mi smo isterani iz svoje kuće, tako da 80.000 pratilaca Ekološkog ustanka može da gleda objave isključivo stranke Zajedno - kaže Jovanović.

On dodaje da su više puta obavljeni razgovori sa Đorđem Miketićem i Nebojšom Zelenovićem.

- Na žalost, oni smatraju da je to normalno, da se koriste tuđom intelektualnom svojinom. Ekološki ustanak – naziv , žig i logo je po rešenju Zavoda za intelektualnu svojinu vlasništvo Ekološkog ustanka. Više puta smo tražili da vratimo svoju stranicu i da nam se omogući da govorimo i postavljamo objave na svojoj stranici, to do sad nije bio slučaj. Zbog svega ovoga, dajem ostavku na sve funkcije u stranci Zajedno, jer ja sam pre svega aktivista i ne funkcionišem na taj način. Svi članovi Ekološkog ustanka izlaze iz stranke Zajedno - kaže Jovanović.

- Samo postavljam pitanje – kad kažete Ekološki ustanak, da li prvo pomislite na Đorđa Miketića, Nebojšu Zelenovića ili Aleksandra Jovanovića Ćutu. Sve što tražimo je da nam se vrati ono što je naše, a Nebojši Zelenoviću i starnci Zajedno želim sve najbolje u budućem radu. Bez obzira šta je bilo, imamo primarni zadatak da smenimo režim Aleksandra Vučića - rekao je on.