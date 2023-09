VUČIĆ O REČIMA STOLTENBERGA: Verujem da će takva odgovorna izjava imati odjek kod Euleksa i KFOR, ako ne kod Kurtija

Nadam se da to što je rekao Jens Stoltenberg će imati nekog uticaja ako ne na Kurtija bar na neke druge, od Euleksa do ponašanja KFOR. Verujem da bi takva jedna odgovorna izjava trebalo da naiđe na odjek kod takvih struktura. Što se Kurtija tiče odavno ne verujem da on želi bilo kakva razumna i racionalna rešenja i pristup svemu.

Ovo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao na pitanje da li očekuje da će se reči generalnog sekretara NATO na neki način odraziti na aktuelna dešavanja na KiM i akcije koje sprovodi Aljbin Kurti.

- Uvek kada govorite o nečemu razmislite šta su njegovi snovi. Mene pitajte jesam li za ono što ono što oni nazivaju Velikom Srbijom, ja ću reći ne, a oni neće reći ne kada ih pitate za Veliku Albaniju. Naši snovi su u tome da naš narod bude zaštićen, ali da srpska ekonomija i Srbija ide napred i bude bolje mesto za život. On takvih briga nema jer ga ne zanima kako će da žive ljudi na Kosovu i koliko loše, već samo da ostvaruje ciljeve Adema Demaćija - kaže predsednik.