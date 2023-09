NAGRADE ZA OLIMPIJSKO ZLATO 200.000 EVRA! Vučić sa košarkašima Srbije: Znao sam da imaju šampionsko srce i da su pobednici

Srbija će većeras od 20 sati biti u prilici da pozdravi svoje heroje, košarkašku reprezentaciju Srbije, koja je na Svetskom prvenstvu osvojila srebrnu medalju.

Na početku obraćanja predsednik se još jednom zahvalio košarkašima Srbije, te istakao da je pred srpskim timom bila velika odgovornost i težak zadatak.

- Znao sam da imaju šampionsko srce, da su pobednici i da će vratiti svojoj zemlji ono što im je ona dala. Posebna zahvalnost Boriši Simaniću, našem heroju iz manile. Ako se ne varam Hajrudin Redžović, kada je video šta se dogodilo, rekao je da je spreman da ponudi svoj bubreg - istakao je predsednik te dodao kao je i njemu neizmerno zahvalan.

View this post on Instagram

On je najavop da će nagrade biti povećane, te da će za svako zlato iz Pariza svako pojedinačno dobiti 200.000 evra.

Kako kaže već je čitavom timu zahvalio jer je ujedinio Zvezdu i Partizan, sve prošlo i buduće.

- Sada čekamo zlato iz Pariza. Eto prilike da ih pobedimo i pokažemo ko je najjači na svetu. Što se tiče malog dela posla oko drže, mi to ispunjavamao u rokovima - poručio je Vučić.

PEŠIĆ PONOSAN NA IGRAČE: Ceo tim je pokidao u Manili!

Selektror košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić zahvalio se predsedniku Srbije na prijemu i dodao da je u Manili ceo tim "pokidao, kako bi stigao do toga gde je sada. Pešić je ponovio da je ponosan na svoje igrače. "To je bio naporan put, a sad naš čekaju Olimpijske igre. Sada su očekivanja još veća, tako da sam siguran da imamo dovoljno vremena a ono što je najvažnije, jeste oduševljenje naših navijača koje se nije moglo videti ovde. Bili smo najglasniji. To nam je dalo nekakvu snagu", kaže Pešić. Pešić je istakao da igrači, osim što igraju za Srbiju, igraju i za navijače i druga motivacija im nije potrebna. Dodao je da država nastavi sa svojom podrškom kao do sada i to će biti dovoljno. Na to se nadovezao predsednik Vučić, koji je ponovio ono što je već saopštio i odbojkašicama. Naime svaki igrač pojedinačno će dobiti po 200.000 za zlato iz Pariza, sa Olimpijskih igara.