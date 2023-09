Tajkun bi da spreči Vučića da radi za svoj narod i državu! Smeta im što predsednik brine o građanima

Mediji u vlasništvu tajkuna Dragana Šolaka nastavljaju sramnu kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pa su tako N1, Danas i objavili tekst pod naslovom „Koja ovlašćenja po Ustavu ima predsednik Srbije, a čime se sve Vučić bavi?“.

Vučić se, naravno, bavi svim temama koje su u interesu građana, kako bi bolje živeli i kako bi sačuvao mir i stabilnost, a tajkun ovakvim tekstovima pokušava da spreči predsednika Srbije da radi za svoju državu i svoj narod!

Vučić juče je pojasnio zbog čega je „zaslužio“ da se za jedan dan napiše gotovo 40 negativnih tekstova o njemu.

– Vidim tu hiperprodukciju besmislica, laži, sumanutih napada na mene. Ja sam na to naučio, nekada me je to pogađalo i pitao sam se čime sam to zaslužio. A onda sam shvatio – zaslužio sam zato što se borim protiv lopova i mafijaša koji su vlasnici određenih medija, jer se borim protiv lopova i nepoštenih ljudi u srpskoj politici i što činim stvari jasnim i nedvosmislenim na političkoj sceni. Tako da mi više to ne smeta. Njima je najveći protivnik postao parizer – kazao je Vučić.

