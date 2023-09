DANILA SU ZAUSTAVILI NA KIM, UPERILI SU PUŠKU U NJEGA I TRAŽILI DA SKINE MAJICU! Vučić o najtežem momentu u proteklih 10 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mora da pretrpi stotine tekstova protiv njega na dnevnom nivou. Vučić je gostujući u Hit tvitu na Televiziji Pink otkrio šta mu je najteže palo.

- Da li mi je svejedno kada me napadaju, nije. Naučio sam sebe da strpljivo i trpeljivo na sve odgovaram. Ja sam za sat mogao pre tri dana da odgovorim, ali ne žuri mi se. Znam da na kraju uvek pobedimo. 2014. kada su lagali za tender za ispumpavanje... Ja sam bio u čudu. Nisam mogao da verujem da neko izmišlja toliko. Onda sam shvatio da se neki bore da Srbija bude uspešna, a neki ne. Ja dnevno moram stotine tekstova, sate i sate najgorih psovki da pretrpim, ali na to sam navikao. Ili se borite ili hoćete, drugačije ne možete. Niko me nije ni pitao nikada, ali evo, sada ću reći. Najteže mi je bilo, to se dogovilo posle smrti njegove i Miličine majke. Danilo je išao na Kosovo, i sa njim je bilo nekoliko mojih momaka, bili su nenaoružani. Išao je na liturgiju. On je veći vernik nego ja. Ja sam svojevremeno, kada je uhapšen Đurić, ja sam dao ultimatum da me ne zovu, ako ne bude pušten. To je bio pokušaj poniženja države. Vraćen je do Merdara. Ja sam bio u gužvi kada su uhvatili Danila. Onda shvatite da je to Kurti sve organizovao, jer su ga pratili iz ŠIK-a. To su moji momci videli. Zaustavili su ih, izbacili iz kola, i sad ja to negde uživo pratim, a ne mogu ništa - rekao je predsednik, pa dodao:

- Oni su ih izvukli napolje sa željom da mus kinu majicu. Onda su mu uperili pušku u lice i grudi. Zamislite oca koji je predsednik države, ili bilo kog oca, koji sluša, i znam da je to Kurti naredio da vam upere cevi u dete. I znate da neće da skine majicu - rekao je predsendik Vučić.

