Spasić: Opozicija tražila da se izbori održe u martu 2024. godine

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon analize zahteva opozicije za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora, zaključuje to da je opozicija tražila da se ovi izbori održe u martu 2024. godine, a ne do kraja 2023. godine.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije navodi sledeće:

"Opozicija je od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića zahtevala raspisivanje, a ne održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. godine. To u praksi, po Ustavu i zakonu znači da, ukoliko izbori budu raspisani do kraja godine, kao što je opozicija zahtevala od predsednika Vučića, oni po Ustavu i zakonu mogu biti održani jedino u prvom kvartalu 2024. godine, a nikako do kraja 2023. godine", navodi Spasić.

Spasić dodaje da se opozicija očigledno prešla u svom zahtevu, ali da svoje pravne praznine žele da prevale na predsednika Vučića, što ukazuje na neozbiljnost opozicije i potpuno odsustvo poznavanja pravnih propisa vezanih za izbore.

Autor: