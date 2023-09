GLIŠIĆ ZA PINK: Izreka 'Neću, ni kako ja hoću' najbolje opisuje zahteve opozicije (VIDEO)

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić kaže da narodna izreka "neću ni kako ja hoću" najbolje opisuje zahteve opozicije.

- Elementarno obrazovanje i poznavanje propisa i zakona kaže da su raspisivanje i održavanje izbora dva potpuno različita termina. Kada tražite raspisivanje, morate znati da ne mogu istog dana da budu i održani. U čitavom svetu postoji vremenski rok za održavanje izbora, a kod nas je to od 45 do 60 dana za lokalne, dok je za predsedničke nešto kraće - rekao je Glišić gostujući u Novom jutru na TV Pink.

Kako je dodao, pošto opozicija traži parlamentarne i beogradske, koji spadaju u lokalne rok je do 60 dana.

- U zahtevu su naveli da traže da izbori budu raspisani do kraja godine. Vučić je rekao- dobro raspisaćemo do kraja godine, ali to znači da od trenutka kada budu raspisani mora da prođe najmanje 45 do 60 dana da bi bili održani - naglasio je Glišić i dodao:

Oni su decidno tražili da izbori budu raspisani do kraja godine i biće. Šta je sada sporno?

Glišić je rekao da su se ljudi iz opozicije rasuli iz jedne u 10 različitih stranaka kako bi se zvali liderima.

- Taj Aleksić je imao problem što Jeremića zovu liderom, pa je odlučio da napravi stranku. I onda su se rasitnili svi iz jedne stranke da bi se zvali liderima i sada kažu kako pregovaraju lideri opozicionih stranaka kako bi se ujedinili. Pa zašto ste se razišli? Najbitnije je imati plan, ideju, rezultate, obraz, znanje i obrazovanje da se nosite sa izazovima. Oni su imali priliku da to pokažu i videli smo kakva je prosečna plata bila tada - rekao je Glišić.

