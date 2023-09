Kod nas će biti sukoba samo ako zapad to želi, ali ako oni to ne žele, onda do toga neće ni doći, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije Nebojša Čović.

Čović je, komentarišući najnovije napade Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji, kao i pretnje da će 2027. godine da zauzme Kosovo, rekao da ne veruje zapravo da će Kurti uopšte ostati na toj poziciji do te godine.

- Imajući u vidu kompletnu međunarodnu strukturu, uključujući većinu zemalja u svetu, kao i kolektivni zapad, sve se više primećuje da je Kurti veliki problem na ovim prostorima. Međutim, on ima i svoje ljude koji ga praktično nadgledaju - rekao je Čović.

Kako kaže, Grenel je skoro izjavio da Vjosa Osmani treba da se izjasni da li je za Kurtijeve postupke, koji blokiraju dijaloge ili ne, dodaje da ćemo i tu imati zanimljivu situaciju.

- Što se tiče naoružavanja, ono ni po jednom sporazumu ne bi smelo da se dešava. To je model koji je primenjen i u Ukrajini. I Lavrov je ovih dana izašao sa tom analizom, da se sporazumi prave kako bi se kupilo vreme a za to vreme uradile mnoge stvari koje nisu sa sporazumom - rekao je Čović.

Kako kaže, to su nažalost radili i u Ukrajini. Dodaje da im je tehnologija ista. Takođe, ističe, ne veruje da će to Kurti moći da sprovede bez zapada.

- Kod nas će biti sukoba ako oni to žele, ali ako oni to ne žele, onda do toga neće ni doći. U rusofobiji ne treba naginjati na varijntu da to Rusi žele, važno je šta mi želimo. Svi gledaju samo svoje interese, što i Srbija treba da radi - rekao je Čović.

Ističe da je predsednik u UN rekao sve što je trebalo da kaže, kao i da ćemo ući u fazu velikih napada na nas, što je bilo, dodaje i za očekivati.

- Najnoviji napadi zapravo jesu rezultat svega onoga što Kurti radi, podiže tenzije i želi da isprovocira našu stranu kako bi se dogodio sukob - rekao je Čović, međutim, dodaje, situacija u svetu nije baš onakva kao što je to ranije bilo.

