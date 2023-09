PREDSEDNIK VUČIĆ: Ovo je jedan od najtežih dana za naš narod i našu zemlju - Stradala su trojica Srba! Nikada nećemo priznati nezavisno Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom poslednjih dešavanja na severu Kosova i Metohije.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je ovo jedan od najtežih dana za naš narod i našu zemlju od 2004. godine.

- Izvinjavam se građanima Srbije što nismo mogli ranije da se obratimo. Od 1999. godine nemamo kontrolu na KiM i trebalo nam je mnogo vremena da sami ispitamo šta se dogodilo na KiM. Šta je to što se zbivalo jutros tokom celog prepodneva i poslepodneva. Da mi saopštimo ljudima šta se desilo - kazao je Vučić i dodao:

Govorićemo samo ono što se dogodilo, zatim ćemo dati ocenu svega toga. U ime Republike Srbije, ali govoriti i o svim drugim stvarima. Noćas oko 02:46 minuta grupa Srba sa KiM postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj na severu KiM. Zatim dolazi kosovska policija, koja pokušava da ukloni te barikade, tu dolazi do sukoba sa Srbima koji su barikade postavili i u tom sukobu je ubijen policajac. U 08:57 prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni, pucnjava i okršaj i dalje traju. u 10:15 Albanci saopštavaju da su četiri srpska grada zone terorističke operacije.

Vučić je rekao da iako se o tome govorilo mnogo puta, iako je svakog dana i u Briselu i u Njujorku upozoravao da do ovoga može da dođe, malo ko je želeo da čuje i sluša.

- Ukupno 62 puta su koristili policiju protiv Srba, 56 etički motivisanih napada na Srbe. Da li će samo oni koje policija progoni, da bi izbegli hapšenje Kurtijeve policije naravno da pokušaju da učine nešto za sebe i svoje porodice. Ni na koji način ne želim da opravdam ubistvo albanskog policajca niti je to moguće pravdati. To jeste za svaku osudu i to je nešto što nije nikome potrebno, Kurti je glavni organizator haosa na KiM, i na to nema međutim - istakao je Vučić.

- Srbi, i to ne ljudi iz centralne Srbije, već sa Kosmeta su se pobunili ne želeći da trpe više Kurtijev teror - kazao je Vučić.

Kako kaže, trojica Srba sa KiM su stradali, dvojica od snajperske vatre sa velike udaljenosti, kada nije bilo potrebno da budu likvidirani, postoji bojazan da je i četvrti Srbin stradao.

- Sproveden je brutalan napad na njih i pitali smo se na početku zbog čega to Kfor ne radi, bilo bi manje žrtava. Prema našim informacijama kojima mi raspolažemo, to je da su trojica Srba potvrđeno sa KiM stradali. Dvojica sasvim izvesno od snajperske vatre, kada nije bilo neophodno da budu likvidirani. Dvojica su teško ranjena, a postoji bojazan da je i 4. lice stradalo. Pratili smo, presretali, šta je ta albanska policija radila, mi ćemo vam pokazati dokaze, možda čak već tokom konferencije, čekamo samo zbog prevoda - rekao je Vučić i dodao da postoje snimci na kojima se čuje kako se kosovski policajci smeju i ne žele da pomognu ranjenim Srbima.

- Oni su koristili snajpere i izvršili pogotke i na privatne kuće Banjske, gde nikoga nije bilo, gde su starci sedeli u kući. Ta lica su prema našim saznanjima došla do manastira Banjska jer su imali dvojicu mladića koji su bili povređeni i kojima je bila potrebna pomoć. Ovo je bio razlog zašto su to uradili. Onda je krenula spin revolucija od jutros. Jednom je palo na pamet da bi trebalo ponovo da optuže Srbiju - naveo je Vučić.

- Kažu da je to vozilo žandarmerije. To nije nikakvo vozilo žandarmerije - rekao je predsednik.

- Albanski mediji objavili su da je ubijen Pavle Bihali iz Beograda, mladić koji je ubijen nema nikakve veze sa njim. Objavili su da u nemirima učestvuju pripadnici Obraza, reč je o notornoj laži. Pustili su informaciju da vernike i monaštvo drže kao taoce, takođe notorna laž. Albanska pošta objavila je da je tajna ruska jedinica plaćenika...Vezali su snimak iz Nagorno Karabaha, nije bilo važno kako i ššta će sve da slažu, samo je bilo važno da se ubistvo policajca svali na Beograd da bi oni mogli da dokažu da su u pravu - kazao je Vučić i dodao:

Primetićete jednu neverovatnu stvar. Svaka normalna osoba će da osudi ubistvo, kao i mi što činimo. Ali interesantno je da iza pokušaja ubistva, kao što neće da žale za tim ko je ubijen, podsetiću vas da niko nije izdao saopštenje o gnusnom ili ogavnom saopštenju, ili koje su sve izraze koristili, sa čim sam saglasan, ali kako to da se i dalje ne vodi istraga za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, koji je dobio dva metka.

Vučić je istakao da je jedini krivac za ovo što se dešava je Kurti.

Jedini krivac, iako ima malo krivice onih koji mu pomažu u tome, za sve što se dešava na KiM je Aljbin Kurti. To je čovek koji je smenio Đurića, iako je suprotno Briselskom sporazumu. Nikakva rpava na to nije imao. Ostavio je ljude da brinu sami o svojoj sudbini i sve vreme je provocirao. I žao mi je što je deo Srba na te provokacije naseo. Aljbin Kurti je jedini krivac, jedini koji želi sukobe i rat. Nijedan drugi čovek ne želi sukobe i rat, njegova jedina želja je da nas uvuče u rat sa NATO-om i to je jedino što radi ceo dan.

- Danas su rekli "pobijte ih sve", kada je Srbija išla u Drenicu da se obračunava sa onima koji su hteli otcepljenje od države, oni su rekli da su to borci za slobodu, samo su Srbi izgleda teroristi. To je za nas nauk da znamo sa kim imamo posla - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da će Beograd strpljivo reagovati i apelovao na naš narod na KiM da ne reaguje na provokacije.

- Mi smo ceo dan danas imali ne sednicu već zasedanje Saveta za nacionalnu bezbednost, i mi ćemo da iskoristimo svoje strpljenje, odgovornost i odluke ćemo donositi pažljivo i detaljno ih pripremiti i temeljno uraditi i sa tim odlukama izaći pred naše građane i narod na KiM u danima koji su pred nama - rekao je Vučić i dodao:

Pozivam Međunarodnu zajednicu da se Zajednica srpskih opština formira, da na severu KiM budu srpski policajci, da se ispune zahtevi srpskih opština, jer to je jedini način da ne budu svi Srbi proterani sa svojih ognjišta i da ne bude više sukoba. Mi pozivamo naš narod na mir i uzdržanost, molimo ih za to i molimo ih da veruju svojoj državi. To je sve što ih molimo.

- Naše je da istrpimo sve što možemo, da ne dođe do većeg krvoprolića. Naše je da pokušamo da sačuvamo mir. Kada donesemo odluku obavestićemo vas o tome. Odredite mu vreme saučešća, ma preživeće, preživeće, dobro je, ali bolje da ga pustimo da ostane ovde, vi mu kao dajte prvu pomoć, a opšti smeh, tako..." ne mogu sad sve da pročitam ima 15 stranica - rekao je Vučić i dodao:

Znam kakve su emocije kod ljudi i ne mora niko o tome da govori, i znam šta bi ljudi najviše voleli u besu, a moja molba je samo za sve da budemo dovoljno pametni, i da mi budemo ti koji ćemo da donosimo odluke a ne drugi, ma kako bolne i tešk bile.

Pitanje novinara

Nećemo priznati nezavisno Kosovo

Na pitanje naše novinarke o licemernom ponašanju Međunarodne zajednice predsednik Vučić je istakao kako im je licemerje srednje ime.

- Sve vreme su tražili razlog za ovo. Pritisak na Srbiju da prizna Kosovo je suština. Da ne pričam da su nam uništili vojsku. Moja poruka najvažnija je to da nikada vam nećemo priznati nezavisno Kosovo. Možete sve da nas pobijete. Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo! Nakaradnu tvorevinu koju ste stvorili bombardovanjem... spremni smo da razgovaramo uvek, a na priznanje Kosova zaboravite - istakao je Vučić.

To nisu uniforme naše vojske

Na pitanje novinarke N1 Vučić je pomenuo da je u istima bilo insinuacija da je srpska vojska dala uniforme i da je Srbija kriva za današnja dešavanja.

- Na prvom pitanju uvažene novinarke, videli ste insinuaciju da je Vojska Srbije dala njima uniforme. To nisu uniforme ni Vojske Srbije ni policije Srbije uniforme se kupuju svugde na tržištu i nije ih teško naći. Ja već mesecima govorim da se podiže otpor i pobuna kod naroda na severu i svuda, koji hoće da se organizuju između ostalog zato što mi bez dozvole Kfora ne možemo da uđemo osim ako hoćemo da uđemo u sukob - kazao je Vučić.

Razgovarao sa predstavnicima Srpske liste

Predsednik Vučić je rekao da je razgovarao i sa predstavnicima Srpske liste.

- Razgovarao sam sa više predstavnika Srpske liste i sa Petkovićem. Oni su ljudi naravno užasnuti, i oni su sa svojim narodom, ma kakvi bili i ma kakvi svi da smo. ŠŠto se tiče ljudi koji su bili zaključani, ne mislim da je problem u tome, već u tome što je albanska policija pucala po tim kućama, i koja pokuca na vrata te kuće i hapsi Srbe jer misle da tu žive ljudi koji mogu da im pruže otpor. To je taj najpokvareniji spin - naveo je Vučić.

O izjavi Mihaela Rota

- Kao što vidite, ja sam osudio i ubistvo albanskog policajca, što Mihael Rot nikada ne može da prevali preko svojih usta, čak i kada pucaju u srpsku decu, a zahvaljujući njemu imamo ovakvu situaciju na KiM - kazao je Vučić.

O komentarima opozicije

- Sad su oni tobož najvažniji faktor, i to je neko namerno izazvao. Što se tiče ovih (određenih članova opozicije prim.aut.) ništa nisu rekli. To su isti oni koji su hvalili Kurtija, govorili "intelektualac", njihov drug. Niko od njih danas nije radio na deeskalizaciji. Ne znam kakvi mediji i o čemu ti ljudi pričaju. Ni sa kim iz medija nismo ni razgovarali danas, niti su ikoga interesovali mediji. Jedino su razmišljali o tome kako će na izborima nešto da im se odrazi - kazao je Vučić.

- Ne bih o tome govorio iz mnogo razloga. Ovo je odgovaralo i onima koji ih podržavaju u potpunom antisrpskom delovanju. Ovo nije, plašim se, epilog, dovoljno je loše da bude epilog, ali plašim se da će biti lošije. U narednim danima ćemo donositi odluke - istakao je Vučić i izjavio saučešće porodicama stradalih.

Podsetimo, na severu Kosova i Metohije od jutros traju dramatični događaji, a u mestu Banjska, odjekivali su pucnji. Kako je saopštila takozvana kosovska policija u sukobu sa nepoznatim osobama, nedaleko od Banjske poginuo je jedan policajac.