PETAR PETKOVIĆ: Zašto Priština i dalje ne predaje tela stradalih porodicama? Zbog čega se kriju informacije u vezi sa obdukcijom?

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se na društvenoj mreži "X", gde je postavio jasno pitanje "Zašto Priština i dalje ne predaje tela stradalih porodicama".

- Zašto Priština i dalje ne predaje tela stradalih porodicama? Zbog čega se kriju informacije u vezi sa obdukcijom? Zbog čega se Euleks ne oglašava već dva dana na naš zahtev da tim međunarodnih eksperata sa srpskim patolozima pregledaju tela? - glasi objava Petra Petkovića.

Podsetimo, direktor kancelarije za KiM, Petar Petković, na današnjem vanrednom obraćanju iz Palate Srbije govorio je o nemilim događajima u Banjskoj u kojima su u nedelju pobijeni Srbi.

Naime, on je kazao da su pobijeni državljani Srbije, da su deca ostala bez očeva, te do detalja opisao šta se te noći dešavalo u Banjskoj i kako izgledaju tela trojice mučki brutalno ubijenih Srba. On je nekoliko puta pitao zašto Euleks ćuti i ne oglašava se, iako je izbačen iz istrage u Banjskoj, a potom ponovio i koji su stvarni razlozi za to. On je dodao i zašto je Svećlja iz Prištine naložio da se Euleksu nikako ne dozvoli da učestvuje u istrazi u Banjskoj koju je isključivo obavila tzv. kosovska policija.

