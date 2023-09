SRBIN PO KURTIJEVOJ MERI ŠMRČE KOKAIN: Društvenim mrežama se širi snimak na kojem se Boban Bogdanović DROGIRA (VIDEO)

Snimak kako Srbin po meri lidera albanskih separatista Aljbina Kurtija Boban Bogdanović šmrče kokain širi se društvenim mrežama.

Reč je o čoveku koji bi da bude Kurtijev savetnik.

On se svojevremeno sam u autorskom tekstu za "Danas" pohvalio sastankom sa Kurtijem, kako je "razgovor potrajao gotovo dva sata u jednom prijatnom, skoro prijateljskom i obostrano razumevajućem tonu".

On je poznat i kao otvoreni zagovornik ulaska Srbije u NATO.

Hey @guardian, make sure this inspiring NAFO expert on Serbia doesn't snort an 8ball before providing you with some solid evidence from his handlers in Kosovo and Metohia.https://t.co/PeMbOaGL8o https://t.co/3BL2CdcKlo pic.twitter.com/IZtgTCpGhA