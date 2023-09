VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Mi ćemo da se borimo za srpski narod i sve druge građane Srbije, pa 'kom opanci, kom obojci'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da građani Srbije ne treba da brinu i da će naša zemlja ići napred.

- Kako oni kažu kod mene je sve iznuđeno, uvek se njih uplašim i tako dalje Ja sam srećan zbog njih, jer su oni radosni. Napisali su mi pismo i tražili izbore u Beogradu i na nivou Srbije što pre. Dobili su izbore u Beogradu, dobili su izbore na nivou Srbije, neka se spremaju, ostalo im j ejoš 79 dana do izbora... Sve najbolje im želim, oni su sigurni pobednici, zajedno sa svojim pomagačima od Kurtija, pa preko zagrebačkih, sarajevskih i kakvih hoćete medija. Mi ćemo da se borimo za srpski narod i sve druge građane Srbije, pa "kom opanci, kom obojci" - istakao je Vučić te dodao, da ako to bude volja naroda on će da se skloni sa vlasti.

- Njima ostaje da smo to što su rekli, pokažu na izborima, da su ubedljivo prvi - kazao je Vučić.