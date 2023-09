Vesić: Navodi o problemima u izgradnji brze pruge su manipulacije, pruga se radi brže od planiranog i ima sve potrebne sertifikate EU

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je danas da su pojedini medijski navodi o problemima na izgradnji brze pruge Beograd – Budimpešta – manipulacije, ističući da se projekat u Srbiji, na deonici Novi Sad – Subotica odvija i brže od planirane dinamike, pa nikakvih kašnjenja neće biti, kao i da nisu tačne informacije da pruga nema evropske bezbednosne sertifikate.

"Tekst koji su objavili pojedini tajkunski mediji o navodnim problemima na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, je primer novinarskog beščašća, manipulacije i skrivanja informacija, te dovođenja građana u zabludu", rekao je Vesić.

Naveo je da su mediji preneli tekst sa jednog mađarskog sajta koji se odnosio na izgradnju pruge kroz Mađarsku i u kojem nijednom rečju nije pomenuta pruga kroz Srbiju.

"Tekst je, međutim, prenet tako da nijednom rečju nije spomenuto da se to odnosi na Mađarsku, već onaj ko čita može da misli da se sve što piše odnosi na izgradnju pruge kroz Srbije", naveo je ministar.

Kao drugu manipulaciju, naveo je da se nigde ne spominje i to da je njegov mađarski kolega, ministar Janoš Lazar demantovao takve navode kao netačne i zlonamerne.

"Što se tiče Srbije, mi ne samo da gradimo brzu prugu na vreme, već i pre roka, jer je bilo planirano da pruga bude završena do sredine 2025. godine, a završićemo je do kraja 2024. godine. Do kraja naredne godine završićemo izgradnju 108 kilometara od Novog Sada do Subotice, i uz tri do šest meseci za testiranje vozva, koje smo već naručili, već do sredine 2025. moći ćemo da koristimo brzu prugu do Subotice, a kada bude završena kroz Mađarsku, i do Budimpešte“, naglasio je Vesić.

On je istakao i da je fizička realizacija svih radova preko 60 odsto, da se u svakom trenutku 500 jedinica mehanizacije nalazi na trasi, dok je u ovom trenuttku 1.800 ljudi na trasi.

Naveo je i da je samo postavljanje šina zavšreno na više od 20 odsto pruge od Novog Sada do Subotice.

„Posebno je beščašće napisati da pruga Beogad – Novi Sad nema evropske sertifikate. To je laž“, rekao je Vesić i pozvao sve novinare da sami dođu i uvere se u suprotno.

Vesić je rekao i da je sertifikaciju kompletne pruge Beograda – Novi Sad uradila ćerka firma nemačkih železnica. Takođe, ovlašćeno sertifikaciono telo iz Holandije, „Ricardo Certification“, izdalo je sertifikat čime je potvrdilo da sva ugrađena oprema zadovoljava tehničke specifikacije interoperabilnosti (TSI) za ETCL L2.

Ista procedura se, napominje Vesić, sprovodi i na deonici Novi Sad – Subotica i nova deonica imaće sve evropske sertifikate kao i ona od Beograda do Novog Sada koja je izgradjena i u funkciji je.

„Objavljivanje ovakvih tekstova zasnovanih na lažim informacijama, bez navođenja da se tekst ne odnosi na Srbiju je širenje lažnih vesti”, rekao je Vesić. Dodao je da su oni tajkunski mediji koji su ovo uradili mogli da jednostavno pitaju ministarstvo ili srpsku železnicu da li je sve što su napisali tačno i da dobiju odgovor. “Nisu pitali. Njihove lažu da brza pruga ne ispunjava evropske standarde pokazuju da su deo političke kampanje. To je ružan pokušaj da se svi napori da se zemlja razvija, izgradi brze pruge i puteve dezavuišu, pa i zaustave, direktnim radom protiv svoje zemlje“, rekao je Vesić i još jednom pozvao sve novinare da se sami uvere kako napreduju radovi, a oni, ponovio je - napreduju odlično.