BRNABIĆEVA OGOLILA IZMIŠLJOTINE O 'FANTOMSKIM BIRAČIMA' Lažu iz dva razloga - žele alibi i haos posle izbora (FOTO)

Komentarišući laži o "fantomskim biračima" premijerka Ana Brnabić kaže da se radi o otvorenoj, nepatvorenoj laži.



- To rade da naprave alibi što će izgubiti izbore, a pod dva, što je mnogo opasnije, što prave atmosferu da od 17. decembra krenu da prave haos na ulicama, opet da krenu protesti, destabiliacija Srbije - kazala je Brnabićeva.

- To ne smemo da dozvolimo, ne fizički, nego demokratskim principima. Do sada su lagali na način na koji ste mogli nešto da opovrgnete. Prvi put je neko izašao i rekao da je on odjavio sa svoje adrese fantomskog birača. On kađe da ima dokaz, i mi ćemo to proveriti. Niko iz SNS ne želi da bude na vlasti ako narod to nije rekao, a ako je neko uradio to što je uradio, za to će da odgovara - kaže Brnabić.

Miketić je nakon konferecije rekao da lažem, rekao da ima dokaze i pokazao tu neku poštu na kojoj kao živi Radica, i to je njemu dokaz, pita se premijerka.

- Toga nema, pritom... Kaže, Radica, stiže joj pošta. Ja kažem, uzmote ponovo, proverite, još jednom, ako imate istraživačke medije koji žele istinu. Šolakovi i Đilasovi neće da izveštajau istinu. Imamo gospođu Radicu koja je zaista prijavljena u toj ulici, na toj adresi, ne smem da pričam kojoj... A ako me Miketić tuži, ja ću predstaviti sve... On je prijavljen na broju 53, nema veze koja ulica, a Radica, u toj ulici 53a. I sada poštar koji prolazi, nekada ubaci u pogrešno sanduče - navela je premijerka Srbije.

- Nikog on imenom i prezimenom nije odjavio, a ni njegova majka koja je vlasnica stana. Majka je otišla u MUP i rekla da želi da sa te adrese želi da odjavi sve blanko, sve osim njih četiri koji su prijavljeni na toj adresi. Nije odjavila jer nije imala koga da odjavi - kazala je Brnabićeva.

Kako kaže, radi se o kampanji Dragana Šolaka i Dragana Đilasa.

Kako je navela, vlast je isuviše puštala da se u ovoj količini laže.

- Oni su o 2022. godine mogli sve da provere u biračkom spisku. I Mihajlović sama zna da laže, nije ni pokazala spiskove da bismo odgovorili. Miketić se zaleteo, on je mislio da opet niko neće da reaguje. On je sada rekao da on lično zna, i reagovali smo. Đilas ko Đilas, laže pa laže. Evo, iz 2020. godine, opet njihovi naslovi o navodnoj manipulaciji glasovima - rekla je Brnabić.

Kako kaže, radi se o kampanji Dragana Šolaka i Dragana Đilasa.

Kako je navela, vlast je isuviše puštala da se u ovoj količini laže.

