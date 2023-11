SRBIN KOGA SU PRETUKLI KURTIJEVI BOJOVNICI U BOLNICI - Pušten iz pritvora, ima povrede

Milentije Jakšić aktivista GI „Za Zubin Potok“ koga su danas uhapsili i pretukli pripadnici tzv. kosovske policije, kako saznaju “Novosti”, pušten je i nalazi se u bolnici.

Njega su ranije danas priveli pripadnici pogranične policije nedaleko od prelaza Brnjak, ispred skorije izgrađene baze. Iz tzv. policije poručuju da se Jakšić navodno „drao“ na službenike i da je odbijao da posluša njihova naređenja, a da se potom opirao privođenju, te da su morali da „upotrebe neophodnu fizičku silu“. Sa druge strane, lider ove građanske inicijative tvrdi da je Jakšić navodno pretučen i da ima vidljive povrede. Hapšenje naziva „kidnapovanjem“ i kritikuje policiju zbog toga što porodica više sati nije znala gde se Jakšić nalazi, prenosi Kossev.

Lider GI „Za Zubin Potok“ Milija Biševac kazao je da je ispred policijske stanice u Zubinom Potoku, te da se očekuje dolazak advokata.

Biševac navodi da su ga još u prepodnevnim satima građani obavestili da je Jakšić priveden, nakon što je ušao na teritoriju Kosova.

„Meštani su nam javili da su videli oklopno vozilo i kako njega privode“, dodaje.

Međutim, naglašava da sve do skoro nisu uspeli da dobiju potvrdu gde se Jakšić nalazi i da li je zaista uhapšen.

„Na sve načine pokušali smo da dobijemo informaciju gde se on nalazi i šta se dogodilo. Njemu je još od 10 sati ugašen telefon, nismo dobili nikakvu informaciju o tome gde se nalazi. To je faktički jedna vrsta kidnapovanja“, ocenjuje Biševac.

Lider Gi za Zubin Potok u međuvremenu je video Jakšića i razgovarao sa njim.

I dok Eljšani navodi da je upotrebljana „neophodna sila“ radi privođenja, Biševac tvrdi da su ga službenici pogranične policiije pretukli, te da ima vidljive povrede glave.

Pozivajući se na navode Jakšića, Biševac kaže da je privođenju prethodio „verbalni sukob“ sa policijskim službenicima.

„Prema njegovim rečima, on nije hteo i ne zna da govori albanski, dok su policajci govorili na albanskom i pokušali su da ga privedu“.

Biševac trenutno nije mogao da iznese više detalja o tome šta je prethodilo privođenju, ali podvlači da je, bez obzira na sve, zabrinjavajuće to da porodica više sati nije znala gde se Jakšić nalazi.

„On je uhapšen jutros oko pola deset, kako su nam meštani javili, a sve do jedan sat nismo znali gde se nalazi, niti je bilo ko obavestio porodicu. To je još jedno u nizu hapšenja koja mi smatramo kidnapovanjima. Šta god da je povod, da li je on kriv ili ne, da li je došlo do verbalnog sukoba ili nečeg drugog. Možda ih nije razumeo, nije razumeo albanski, ne možemo da preciziramo, ali smo zabrinuti zbog toga što je uhapšen i da o tome nikome nije javljeno“, navodi Biševac.

Jakšić se u prepodnevnim satima kretao automobilom iz centralne Srbije ka teritoriji Kosova.