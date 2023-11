VUČIĆ ČESTITAO NOVOM PREDSEDNIKU ARGENTINE NA IZBORU: Uveren sam da ćemo da jačamo dobre odnose između naše dve prijateljske zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Havijeru Mileju na izboru za novog predsednika Argenitne i poželeo mu uspeh u vršenju odgovornih dužnosti šefa države.

"Uveren sam ćemo zajednički nastaviti da gradimo i dodatno jačamo dobre odnose između naše dve prijateljske zemlje", napisao je Vučić na svom nalogu "@predsednikrs" na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

Heartfelt congratulations to @JMilei on his election to the Argentine presidency and best wishes as he fulfills his new responsibilities as head of state. I firmly believe that by working together, we can further build upon the cordial ties between our two friendly countries.