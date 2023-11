Šaljić: Odluka da Anđelković nije član Školskog odbora 'Ribnikara' je neljudska

Advokat Vojin Šaljić ocenio je da je odluka Saveta roditelja osnovne škole "Vladislav Ribnikar" da Branko Anđelković, čija je ćerka stradala u tragičnom događaju 3. maja u toj školi, ne bude izglasan za člana Školskog odbora - neljudska, kao i da je memorijalizacija dela škole u kom se tragedija desila neupitna.

Ističe da se i Vlada Srbije zalaže za takav postupak memorijalizacije, koji će objediniti stavove stručnog tima, roditelja ubijene dece, lokalne ali i šire društvene zajednice, o čemu, kako kaže, svedoči i zaključak Vlade o izgradnji memorijalnog centra od 01. juna ove godine.

"Lično smatram da mesto tragedije treba da bude memorijalni centar i da to ne treba dovoditi u pitanje s obzirom na to da je to mesto stradanja. Institucije ne dovode to u pitanje, s tim što će konačnu reč dati u saradnji sa stručnim timom", rekao je Šaljić za Tanjug.

Roditelji ubijene i dece koja sada pohađaju "Ribnikar" jutros su organizovali protest izražavajući svoje nezadovoljstvo zbog toga što memorijalni centar nije izgrađen kao i zbog toga što Savet roditelja nije izglasao Anđelkovića za člana Školskog odbora.

Šaljić je objasnio da je Anđelković podneo formalnu kandidaturu, i da kao roditelj čije dvoje dece pohađa tu školu, ispunjava i formalni uslov da bude član Školskog odbora.

"Smatram da je ta odluka školskog odbora pre svega neljudska, a onda i necelishodna, s obzirom na to da Branko Anđelković kao predstavnik roditelja ubijene dece treba da bude u školskom odboru i učestvuje u njegovom radu sa punim pravom i u punom kapacitetu", rekao je Šaljić za Tanjug.

On je rekao da razume sistem odlučivanja u Savetu roditelja i generalno u obrazovnim ustanovama u pogledu većine zaključivanja, broja glasova, međutim, da ovakva odluka dodatno "doliva ulje na vatru" kada je reč o podelama koje postoje od samog tragičnog događaja u maju.

"Mislim da je ovo još jedan događaj koji je dodatno dolio ulje na vatru i rasplamsao već postojeće izuzetno jake emocije koje su nastale 3. maja i do danas se rasplamsavale - u tim prebrojavanjima, brojanjima ko je za, protiv, za početak škole, koliko ima onih protiv i za memorijalni centar na tom mestu", ocenio je Šaljić.

Kako je Školski odbor organ upravljanja škole koji ima najveće ingerencije kada je u pitanju donošenje odluka na nivou škole, dodaje Šaljić, najveća bojazan je da će taj Školski odbor biti formiran radi donošenja odluke povratka u deo škole u kom se desio tragični događaj.

"I to aktiviranje za nastavu, prvog i drugog sprata od drugog polugodišta, za šta postoje neke nezvanične najave. Da li će se oni zaista usuditi da to urade, nadam se da će imati dovoljno ljudskosti, da to ne urade. Sa druge strane memorijalizacija tog centra se ne dovodi u pitanje - danom te tragedije to mesto je postalo memorijalno obeležje", rekao je Šaljić.

Kako će memorijalni centar izgledati, dodao je, to odlučuju stručnjaci koji čine jedan tim i daju svoje mišljenje o tome kako treba da izgleda, šta da ima od sadržaja.

"Kakvu suštinski funkciju treba da ima u društvu, pored one koju svi znamo - a to je kolektivno isceljenje od te tragedije i poruka da se takve stvari i takve tragedije nikada više ne dogode u našem društvu. U tom smislu i edukacija mladih i omladine kako da budemo bolji ljudi i da se odnosimo sa više empatije", rekao je Šaljić.

Šaljić apeluje i na osnivanje memorijalnog centra kao pravnog lica.

"Apelovao bih na osnivanje memorijalnog centra kao pravnog lica koje će biti na toj adresi i kome će biti poverena ta zgrada na upravljanje. Kako će biti dalje rekonstruisana za potrebe memorijalnog centra i šta će sve imati od sadržaja to sad možemo da ostavimo za dalju diskusiju", poručio je Šaljić.