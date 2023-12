UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! VUČIĆEVIĆ ZA HIT TVIT: Opozicija govori sama o sebi - Slušali smo 'TAJKUNSKE RUKOVETI' u par meseci

Voditeljka emsije "Hit Tvit" Verica Bradić, sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" su bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, Jovana Jeremić, urednica i voditeljka,Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća KiM ,Milan Mačvan, košarkaš, i glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Komentarišući prilog pogledan u emisiji, gde predstavnici opozicije najpre govore da Srbija nikada ne treba da uvede sankcije Rusiji, a na kom, samo par dana nakon prethodnih izbora ipak govore kako do sankcija treba doći, Anđelković kaže da oni lažu sami sebe.

- Setimo se datuma. 11.03. Đilas kaže da ne treba da se uvode sankcije, a posle godinu dana, on govori da do sankcija treba doći, da je to poslednji voz... Kada pogledate sada njihovo učešće, oni se oko toga se usaglađavaju, videće kao posle izbora. Sada se okupljaju protiv Vučića - ustvari svoje zemlje - rekao je Anđelković.

Anđelković je potom dodao da Jovanović danas kaže da su oni nacionalna opcija, a on istovremeno kaže da će sa Đilasovom grupacijom od 15 ljudi da bude u koaliciji koja je za genocid u Srebrenici.

- Oni samo žele da pokušaju da razbiju Srbiju - dodaje Anđelković.

Anđelković kaže da onaj ko je bio protiv ''žute patke'' u Beogradu na vodi, sad želi da deli te iste stanove.

- A borili su se protiv toga - navodi Anđelković.

Vučićević kaže da pouzdano zna da je šefica "žute patke" kupila stan u Beogradu na vodi.

- Tajkunske rukoveti, oni sami o sebi govore na ovom snimku. Spiker je rekao da je od marta do kraja maja Đilas rekao više različitih stavova. Protiv sankcija, pa nije - dodao je Vučućević.

Imamo nekog Srđana Prekovića koji je juče rekao da treba da s euvedu sankcije Republici Srpskoj, da Srbi ne mogu da uđu, da se stavi neka struja, dodao je on.

Mačvan kaže da opoziciji nedostaje integritet i samopoštovanje.

- Koji god teren da izaberu, oni se ne snalaze. SNS uvek nađe način da ih pobedi, koliko god se oni trudili. Marginalno je pričati o njima - dodao je Mačvan.

