U okviru programa kupovine seoskih kuća Ministarstva za brigu o selu u protekloj godini useljeno je 2.650 kuća u selima širom Srbije, čime je krov nad glavom dobilo čak 10.000 odraslih i dece.

Ministasrvo raspisuje novi konkurs za dodelu kuća na selu ove godine koji bi trebao da startuje 13. ili 14. januara.

Ono što je interesantno jeste izjava rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića koji je rekao da je ovo bio jedan od najzapaženijih programa države, kupovina seoskih kuća, a Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, sumirajući rezultate u prethodnoj godini rekao je da rektor ima pravo to da kaže, jer jedan podatak ga ohrabruje u tome.

- Prosek godina tih ljudi koji su dobili kuće, koji su konkurisali, je ispod 30 godina. Znači mladi ljudi, hajde da kažemo, u onoj grupaciji kojom se on i bavi - kazao je Krkobabić za Euronjuz i dodao:

- To je zaista izuzetno, nije to čak više ni program, to je čitava jedna misija. Hajde da jedan deo Srbije, a prelepi su ti delovi, ne ostane prazan. Pogotovo, brdsko-planinski delovi, a najbitnije, ja bih rekao trenutno, to su ta rubna područja. Znači, rubna područja su izuzetno bitna. Evo Kuršumlija, to je 90 kilometara granice dole, prema Kosovu i Metohiji. Sa 40 hiljada ljudi pali su na nekih 12 hiljada. Hajde da vidimo da tu, te kuće, oživimo iznova, da neka sela revitalizujemo, ali, naravno, da ne budemo banalni, da ćemo mi spasti svako selo. Ona sela koja mogu da budu gravitacione tačke, pokretači svih aktivnosti, nosioci svih aktivnosti u određenim delovima da ih stavimo na noge.

Govoreći o delovima koji su do sada najviše naseljeni, kao i za koje oblasti su se ljudi najviše prijavljivali i bili zainteresovani, Krkobabić je rekao da je to Vojvodina.

- Imovinsko-pravni odnosi su tu čisti, infrastruktura je najbolja. Znači, najveći broj kuća je upravo tu. Ako vam kažem, statistički, prednjači Sombor sa 151. kućom, Bačka Palanka 135. Tu je selo sa najvećim brojem kuća, a to je Bačko Petrovo Selo. Čini mi se da ima 82 kuće. I jedan detalj koji izuzetno bitan. Selo koje zamiralo, na jednom ima i vrtić. Znači, jednostavno vraća se život. Dole, na jugu, izvojio bih Dimitrovgrad, recimo, selo Željušu, sa 12 porodica. Sedam porodica je u jednoj ulici. Ali da ne zaboravimo i našto što je izuzetno za mene interesantno, to je Bujanovac i Medveđa po jedna kuća. Znači, širom Srbije. Najveća okućnica, od 2,5 hektara, to je Dedevci selo u Kraljevu. Pazite, to je jedan mladi poljoprivodnik, hoće da se bavi poljoprivodom, dobio kuću, sa okućnicom, i sada, evo, mladi ljudi koji imaju ambicije, žele da se bave i organskom proizvodnjom, i zdravom hranom... To je čitav jedan posed od 2,5 hektara, sa kućom, od čak 134 kvadrata - istakao je Krkobabić.

DNEVNO STIŽE OD 15 DO 20 ZAHTEVA

O tome da li će se projekat nastaviti, jer dnevno stiže od 15 do 20 zahteva, ministar je rekao da su izdvojili sredstva, i da nemaju mogućnost da odstupe od toga.

- Ali, da budem krajnje ozbiljen, izuzetno je bitno i jasno definisana politička volja. Tu se ja pozivam na predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je to jasno definisao. Znači, koliko god zahteva bude, država Srbija će izdvajati sredstva. Tu priče nema - kategoričan je Krkobabić i dodaje:

- I ono što je interesantno za nas sve, kao fenomen, verujte mi, interesovali su se i iz nekih okolnih država. Jedna trećina tih ljudi iz grada odlazi u selo. Pa verovatno su skupe podstanarske kirije, pretpostavljam, i korona je učinila svoje. Ali, ono što je presudno, to je dobra infrastruktura. Imamo sada odlične puteve, radi se vodovod, radi se kanalizacija... Internet je ključni danas za upravo te ljude mlađe od 30 godina. Ja ne verujem da bi neko negde hteo da ode, da ima manje od 30 godina, a da nema internet vezu. Pokušavam da sagledam realno...

Krkobabioć je istakao da je jedan od motiva koji je bio bitan jeste osamostaljivanje.

- Evo da istaknem da je na čelu tog programa rektor Beogradskog univerziteta, arhitekta Vladan Đokić: Ali imamo i nekoliko sjajnijih ljudi koji radi već doktorske studije na tu temu. To je uzorak, to je 2.650. Pazite fenomen, kako to da u jednoj Srbiji, na jednom, jedna trećina tih mladih ljudi iz grada, kaže: Da, idem put sela. I drugi podatak u toj grupi, pod grupi, 90 odsto su visokoobrazovani mladi ljudi. To je rad od kuće, IT stručnjaci, najrazličitiji vidovi kojima oni mogu da se bave - kazao je Krkobabić.

PREVOZ JE VEOMA BITAN ZA OŽIVLJAVANJE SELA - 61 MINIBUS ZA 61. LOKALNU SAMOUPRAVU!

Prema njegovim rečima, ono što je bitno za Ministarstvo kako bi se selo oživelo jeste još jedan program kojim su se bavili, a to je prevoz, koji je prema Krkobabićevim rečima ključan.

- To je ta mobilnost, što bi rekli ovi ljudi sa Saobraćajnog fakulteta. Oni su radili, dekan Bojović je radio sa svojom ekipom, taj program. Mi uspevamo da u 61. opštini rešavamo besplatan prevoz. Bitno je da krećemo u rešavanje. Znači, 61 minibus za 61.

lokalnu samoupravu. Opštine daju vozača, gorivo, a mi kupujemo vozilo. Čak tri vozila ovog puta idu na Kosovo i Metohiju. I to je jedan iskorak. Gledali smo da to budu nerazvijene opštine, četvrta grupa. I ovoga puta uglavnom su dominirale rubne pogranične opštine. Kažu mi da je nadmorska visina negde u glavnom iznad, kod većine, 500 metara. Znači, posebni uslovi koji tamo vladaju, i to je jedan od koraka u oživljavanju sela - istakao je Krkobababić.

OŽIVLJAVANJE ZADRUGA DALO REZULTAT

Ministar Krkobabić je rekao da je program o oživljavanju zadruga dao rezultat.

- Zadruge, program 500 zadruga u 500 sela dao je pun rezultat. Koj rezultat? Ja kad ljudima kažem: Ljudi, pa, gasilo se 100. U redu, to je impresivna brojka, a mi smo uspeli da formiramo preko 1.300 novih zadruga. Ali bitnije od broja je poverenje. Vraća se poverenje u jedan evropski koncept. Ne ono zadrugarstvo kakvo mi imamo, neki stari i imaju predrasude, nego upravo evropska zadrugarstva. I zato kažem da se vratilo lagano poverenje - rekao je Krkobabić i pojasnio:

- U Srbiji je posed mali, a usitnjen. Dole na jugu ne prelazi 2,5 hektara, u proseku 5,4. I jedini način... što bi rekao veliki novinar Zaharija Trnačević: Udružite se ljudi, bez udruživanja mali posed će nestati. Preko 500.000 malih poseda ima u Srbiji, jedina šansa je da se udruže. Udruženi mogu lakše da dođu do mehanizacije, do mašinskog prstena, do novih saznanja, do kupovine inputa, do svega. Jednostano, zadruge su ključ. To je evroski koncepti, to je osnovno.

10.000 EVRA SRBIJA DAJE MLADIMA KOJI BI DA KRENU U NEKI POSAO NA SELU

Krkobabić je na pitanje čime će se ti ljudi baviti, od čega će živeti, koji konkurišu za kupovinu seoskih kuća rekao da oni to sami biraju, a da je Ministarstvo tu da im pomogne.

- U završenoj fazi je program. Do 10.000 evra, država Srbija daje bespovratno, svakom od mladih ljudi koji žele da svoju budućnost vidi u nekom od sela Srbije i da krene u neki posao. Izbor je vaš, poštovani mladi prijatelji. Hoćete biti automehaničar, hoćete otvoriti poljoprivrednu apoteku, nemojte ja da vam pronalazim zanimanja. Vi ste inteligentni, pametni, imate hrabrosti. Sve ono što nedostaje jednom selu, želite da radite u okviru svog domaćinstva, ali podrazumevate da imate i znanja, i veštine za tako nešto. Država Srbija će biti tu, 10.000 evra. Ovo je odgovor na ono pitanje, davali smo stranim investitorima... E, sad investiramo u našeg običnog malog čoveka - istakao je Krkobabić.

SOCIJALNO GARANTOVANA PENZIJA NE SME DA BUDE MANJA OD 100 EVRA

Govoreći o kategoriji socijalno garantovanoj penziji Krkobabuić je rekao da je to neka narodna nadoknada za dostojanstvo, za strpljenje ljudi koji nikada neće otići u penziju, jer ne ispunjavaju uslove.

- Imaju više od 65 godina, a nemaju onih 15 godina staža. Onaj ko ima 14 godina staža, recimo 13, ne ispunjava taj prvi uslov. Uglavnom, najveći broj su žene sa sela. Rade, brate, i danas su otišle da rade, pripremaju se. Evo, Božić je pred nama, neke čak idu i po vodu, po nekoliko kilometra da donesu. Kuće su bile na njima, čekaju tu, stručno sada kažemo, socijalnu garantovanu penziju. Moj, naš predlog je da ne bude manja od 100 evra. U Hrvatskoj da posetim, ne žalim da budu bolji od nas, ne žalim ni da budu gori, je 150 evra pre nekih meseci i po dana usvojeno. Neka kod nas bude bar nešto preko 100 evra. Videćemo u blagajni koliko imamo para, pa neka ide - rekao je Krkobabić.

PROSEČNA PENZIJA OD 1. JANUARA 45.770 DINARA

Krkobabić koji je i predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - PUPS, rekao je da ima obovezu da kaže da su od 1. januara penzije povećane 14,8 odsto.

- Penzija prosršno ide na 45, a ono zašto smo se borili, zašto sam se lično zauzimao, a evo 18 godina, konačno, da penzije prate plate. To je zaživilo. Hvala i predsedniku Vučiću što je prihvatio taj stav, ali još više državi Srbiji, njegoj inicijativi, da se zaista obezbede pare. Evo danas, penzioneri nas prate, njih 1.600.000, to zna. Pazite, povišica 14,8, prosršna penzija 45.770. Naravno, prosek ne znači da svi imaju toliko, radićemo da i penzionerima sa najnižim penzijama pomognemo - istakao je Krkobabić.