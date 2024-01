NOVE BESRAMNE LAŽI ĐILASOVOG TIMA!

Đilasova lista ne može da se pomiri sa još jednim porazom na izborima, i onda nastavlja sa lažima.

I tako već desetak godina. Kada god izgube na izborima bilo da je reč o predsedničkim, parlamentarnim ili lokalnim oni izmišljaju fantomske birače koji su protiv njih- piše u saopštenju Opštinskg odbora Vračara SNS.

Ne mogu da, se pomire sa činjenicom da i ovog puta lista Aleksandra Vučića ima duplo veću podršku nego Đilasova lista koja se sastoji od preko deset raznih stranaka, pokreta i udruženja- nanodi se u saopštenju i dodaje:

Da krenemo redom sa besramnim lažima Đilasovog tima i njegove Stranke slobode i pravde:

- Pošto ne mogu da shvate da ih narod neće, i jasno vidi njihove beskrupulozne političke ambicije da opet ugode samo sebi na štetu građana Srbije i Beograda, oni opet izmišljaju fantomske birače na Vračaru. Očigledno nikako ne mogu da prebole poraze, i što više ne nanose štete centralnim beogradskim opštinama gde je bivši režim u proseku vladao oko 20 godina, a na Vračaru 24 godine sve do 2016. godine- piše u saopštenju.

Sada ih boli što je lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" napravila istorijski rezultat, i što je SNS osvojila skoro 11.000 glasova- piše u saopštenju.

I ne samo to, svake izbore od 2012. godine pa do danas SNS osvaja sve više i više glasova i pravda poverenje vračaraca.

Jedan od novih primera njihovih laži je što navode razne ulice, i za svaku od njih lažnu priču, kao na primer sa Ulicom Kneza Stracimira broj 39 gde navode da je prijavljeno 11birača na gradilištu. Uvidom u birački spisak svih 11 birača na toj adresi glasa tu više od 10 godina i to su birači koji su živeli tu, i koji su u građevinskoj dozvoli na objektu- naveli su oni.

Isto tako lažni navodi i za adresu Ulica Generala Horvatovića. I tu su u pitanju isti birači kao i na prethodnim izborima. Zatim, spominju fantomske birače u Mutapovoj ulici broj 1 i broj 3. Opet laž - na toj adreci nema nijedan birač upisan- piše u saopštenju.

Ponavljaju iste izmišljene priče godinama. Prošle godine su izmislili da je 25 birača prijavljeno na Novopazarsku ulicu broj 6, iako taj kućni broj ne postoji, pa je nemoguće prijaviti bilo koga na tu adresu.

Oni očigledno hoće da se lažima brane od sudskih procesa i da Vračarci zaborave šta je Dragan Đilas sa njegovim ljudima poput Branimira Baneta Kuzmanovića i ekipe radio po Vračaru.

Podsećamo da je 2016 utvrđeno posle promene vlasti na Vračaru da ne postoji dokumentacija za 5.354,02 kvadrata poslovnog prostora na Vračaru, da su zastarela i nenaplaćenja potraživanja u vrednosti od oko 5,5 miliona evra. Pritom je utvrđeno da je do 2016. godine nestalo 70 stanova rušenjem, ili pripajanjem, da ima 261 stan koji više nije u posedu Opštine Vračar.

Uvidom u bazu podataka RGZ utvrđeno je da od ukupno 421 stana GO Vračar nije u mogućnosti da koristi 160 stanova, a od ovih 261 stanova 103 su sporna. Kada saberemo vrednost poslovnog prostora i nestalih stanova dolazimo do cifara od nekoliko desetina miliona evra. Plus nenaplaćena

potraživanja za izdavanje poslovnog prostora od kojih je zastarelo preko 582 miliona dinara, a nenaplativo preko 187 miliona dinara- piše u saopštenju.

Oni pate za vremenima kada su otimali od građana Vračara.A kada već pričamo o fantomskim biračima, zar nije njihov visoki funkcioner SSP-a Borko Stefanović novosađanin koji glasa na Vračaru?Da li je i on fantomski birač? Sreća je da građani znaju kakvi su, da ne podležu njihovim lažima. Hvala vračarcima na podršci- zaključili su.