VUČIĆ POSETIO RUSKI DOM! Predsednik Srbije o odnosu sa Rusijom: Prijateljstva se ne stavljaju po strani kada su teška vremena!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Ruski dom u Beogradu.

Predsednika Vučića dočekali su direktor Ruskog doma Jevgenij Baranov i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. Vučiću je u Ruskom domu uručena knjiga, članska karta biblioteke i slika za koju je rekao da će biti izložena u Predsedništvu.

Harčenko je rekao da su odnosi dve zemlje dobri i da se nada daljem napretku.

- I kultura i politički odnosi ićićemo dalje, nemam nikakvih prepreka - istakao je Harčenko.

Predsednik Srbije je istakao da su odnosi Srbije i Rusije odlični, ali uvek može bolje.

- Mi smo u teškim uslovima uspeli da ne pogazimo svoj obraz. Srbija se diči svojom samostalnošću - rekao je Vučić i dodao da mu se čini mnogi drugi rade da destabilizaciji regiona.

Mnogima smeta kada imate svoju politiku i kada nije poslušnička. Mi ćemo tako nastaviti

- Mislim da smo jedina zemlja u Evropi koja ima tu vrstu slobode, kod nas možete da vide i ruske kanale i američke i britanske... - naveo je Vučić.

On se upisao i knjigu i napisao da je srećan što je imao priliku da poseti Ruski dom i da sazna mnogo o kulturi naših ruskih prijatelja.

Čestitao sam Dan RS, nameravam da ga čestitam i ubuduće

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je istakao da on slavlje nije organizovao, ali im je čestitao kao što je to uvek i činio.

- Republici Srpskoj jesam čestitao ali slavlje nisam organizovao - rekao je Vučić dodavši da nikad u istoriji Srbija nije toliko pomagala Srpsku kao sada.

Vučić je kazao da slavlje u Republici Srpskoj povodom obeležavanja 9. januara nije on organizovao, ali da je čestitao Dan RS.Vučić je prilikom obilaska Ruskog doma u Beogradu rekao da je čestitao Dan Republike Srpske i prošle godine, a da namerava da ga čestita i ubuduće.

- Ponosan sam na činjenicu da ne samo rukovodstvo, nego i svi ljudi u RS znaju da Srbija nikada u istoriji nije toliko pomagala RS kako to čini danas - rekao je Vučić.

Odluka francuskog premijera o naoružavanju je logična

Upitan o odluci novog francuskog premijera o ponovnom naoružavanju, Vučić je rekao da je to logično.

- Svi se naoružavaju do zuba, zašto to ne bi činila francuska. Naoružavaju se i svi u regionu, naše je da ne zaostajemo i ne zaostajemo - poručio je Vučić.

Amerikanci su rekli pomno pratimo šta se zbiva... Tako i ja sve pomno pratim šta se dešava u svetu, vidite da se svi naoružavaju do zuba pa što ne bi i Francuska - kazao je Vučić,

Predsednik se setio i svog detinjstva kako ga je otac dovodio u salu Ruskog doma da gleda crtane filmove, a Konjić Grbonjić mu je bio najdraži.

- Kada sam bio dečak, dolazio sam ovde, otac me dovodio. Gledao sam crtani film Konjić Grbonjić...- rekao je predsednik Srbije i dodao da ga poseta Ruskom domu vraća u detinjstvo.

Vučić je istakao da je ruska kultura na samom svetskom vrhu, ali ne spadam u one koji će reći mnogo volim Dostojevskog, a cenim ga najviše od svih pisaca, odrastao sam na njemu, ali mrzim rusku politiku.

- Moje je da poštujemo naše prijatelje. Šta me briga kako će ko to da tumači. Pobedio sam dva puta na izborima u prvom krugu, kao nosilac liste u mnogim kampanjama sa razlikom od više od 20 odsto. Zašto bi me zanimalo šta će ko da kaže? - naveo je Vučić i dodao da je Srbija suviše jaka da bi neki zlobni ljudi mogli da je sruše zlobnim komentarima.

On je dodao da se prijateljstva ne stavljaju po srtani kada su teška vremena.

