'SLEDEĆI VIKEND ĆEMO POKAZATI KAKVE OGROMNE PROMENE OČEKUJEMO U SRBIJI' Vučić: Bez snažne vojske ne bismo mogli da postojimo kao država!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilašao je Dežurni operativni centar Vojnobezbednosne agencije i tom prilikom izjavio da naoružavanjem tzv. kosovosno- bezbednosnih snaga, koje se svakodnevno odigrava posredstvom više zemalja, da se ima za cilj, suprotno Rezoluciji 1244, uklanjane srpskog naroda sa prostora KiM.

Obilazak je počeo u podne. Zajedno sa Vučićem Dežurni operativni centar VBA obilaze i ministar odbrane Miloš Vučević, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Želimir Glišović, kao i predstavnici VBA.

Predsednik je, obraćajući se medijima, rekao da rušenje međunarodno pravnog poretka daljim naoružavanjem tzv. kosovosno- bezbednosnih snaga, koje se svakodnevno odigrava posredstvom više zemalja, da ima za cilj da se suprotno Rezoluciji 1244 ne samo u potpunosti sa teritorije KiM ukloni bilo kakav trag postojanja Srbije, već da se ukloni i srpski narod.

- Izjave određenih zvaničnika jasno šalju poruku da žele da uklone srpski narod i da za Srbe tamo nema mesta. Žele da se osećaju nesigurno kako bi što pre napustili Kosovo - rekao je Vučić i dodaoj da Priština ima najbrže rastući budžet za vojsku i policiju koje ne bi ni smele da postoje - rekao je Vučić.

Kako kaže, one se transformišu i opremaju pod okriljem SAD, Turske i Nemačke.

- Hrvatska je vršila opremanje u uniformama i jurišnim puškamam VSH2. Ono što je za nas važno jeste da je po Rezoluciji 1244 sve ovo što rade, rade potpuno ilegalno - rekao je predsednik.

Kako kaže, nema razloga za brigu jer su naše snage višestruko snažnije od potencijalnih izazovača.

Predsednik Vučić je najavio kupovinu 8 Nora iz srpske namenske industrije, 81 produženog Miloša, 30 kupola za Lazare, 26 borbenih vozila pešadije i još neke delove.

- Dobili smo i neku opremu koju smo kupili pre dve godine, za ometanje letenja dronova i helikoptera. I nastavljamo sa PVO sistemima. Čak 186 miliona potrošićemo odmah na kupovinu oružja i oruđa iz domaće proizvodnje. Imamo još 3 stavke od po 10 miliona evra, ali o tome nećemo javno govoriti. To je samo prvi paket, a pripremamo još dva paketa. Razgovaramo o svim važnim promenama koje moraju da se dogode u Vojsci Srbije. Otvoren je taj dijalog. Svakako će biti velikih izmena u našim jedinicama. Imaćemo nešto manje taktičke jedinice, ali sa mnogo boljom koordinacijom. I to nije reč samo o specijalnim jedinicama, već i o oklopnim. To i jeste naša najveća snaga, i zato su im i dali "Džaveline". Očekujemo serijsku proizvodnju dronova-kamikaza, na teritoriji Srbije. Promenićemo i bojevu glavu za taj prvi killer drone s kojim ćemo izaći. Imaćemo više hiljada komada već do kraja godine - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i da Srbija aktivno analizira situaciju u regionu, ali i u svetu.

- U skladu sa tim i našim mogućnostima donosite odluke. To su vele sile, koje brinu o albanskim nelegalnim kriminalnim strukturama. Ali možemo uvek da budemo dovoljno snažni da to bude odvraćajući faktor. Srbija bez vojske ne bi postojala. Nema sumnje da je na našoj teritoriji pojačano prisustvo raznih obaveštajnih agencija. Naša zemlja je slobodarska, i nezavisna, i to im smeta - rekao je Vučić.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao izjave i tzv. ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalja Svečlje, koji je najavio da će od danas sve patrole takozvane kosovske policije biti opremljene naoružanjem sa dugim cevima.

- Što se tiče njegove izjave, ništa novo. Cilj im je proterivanje srpskog naroda. Oružje su dobili od Hrvatske, SAD, Turske... Meni je smešno to licemerje kada pokušavaju da nam objasne da je Kurti pod velikom pritiskom, a onda nam na brutalan način pokažu da nam se smeju u lice. Sve suprotno međunarodnom pravu i normama - ističe Vučić.

Vučić je istakao da su izbori juče završeni nakon što je RIK saopštio konačne rezultate.

- To je važno da bi Srbija išla napred. Sledeće nedelje ćemo pokazati kakve velike promene predstoje, i koliko će Srbija na svaki način ići napred. A što se tiče fantomskih birača, ti ljudi bi morali da dođu na biračko mesto, gde su njihovi kontrolori. Sledeće nedelje predstavljamo novi program, neki novi "New deal", "Maršalov plan", kako hoćete nazovite.

Obilazak VBA: Bez snažne vojske ne bismo mogli da postojimo kao država

Vučić je prilikom obilaska rekao da nije za Srbiju nije laka situacija i da moramo da snažimo našu vojsku.

- Agencija je tu da nam prenese sve informacije važne za naše postupanje, da naučimo što je moguće više da bi mogli da primenimo u sistemu bezbednosti. VBA brine od discipline vojnika do spoljnog ugrožavanja naše zemlje u celini - rekao je Vučić na početku obilaska.

Predsednik je tokom obilaska naglasio značaj vojske i ulaganja u nju:

- Danas svi razumeju zašto je važno da imamo snažnu vojsku, bez nje ne bismo mogli da postojimo kao država, biće mnogo više ulaganja od onoga što je planirano u budžetu. Mi smo jedina zemlja koja suštinski nije u NATO. Formalno smo okruženi NATO sa svih strana, imamo saradnju, ne smemo da se pravimo slepi da vidimo šta se to dešava oko nas. Sve je učinjeno suprotno međunarodnopravnim normama. Kršeći Rezoluciju 1244 i povelju UN na svaki način ugrožavaju regionalnu stabilnost i bezbednost.

Predsednik je izneo i detaljne podatke o tome šta poseduju snage tzv. Kosova, iako prema rezuluciji 1244 ne bi ni trebalo da postoje.

- Ukupno u ovom trenutku imaju 223 oklopna vozila, to su vozila za prenos pešadije. Oni žele da taj broj poraste na 350 vozila. Tu osim "gardijana", ima "hamera" najviše, ali i turskih "murana", "kirpija". Dakle to su sve turska vozila. Oni žele da do 2027. imaju pet i po hiljada profesionalnih vojnika u KBS i još 20 hiljada u prvoj rezervi. Za nas tu nema nikahvih iznenađenja. Mi znamo, vidimo da Amerika to vodi i rukovodi, to rade veliki stručnjaci. Amerikanci i NATO rade to na veoma ozbiljan način. Naše je da razumemo šta se zbiva oko nas, da čuvamo mir i snažimo našu vojsku - zaključio je predsednik tokom svog obilaska.